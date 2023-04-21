تخصص أهداف مبكرة.. أرسنال يستقبل هدفا من ساوثامبتون بعد 27 ثانية

استقبل أرسنال هدفا مبكرا للغاية أمام ساوثامبتون بعد مرور 29 ثانية من بداية اللقاء.

ويحل ساوثامبتون ضيفا على أرسنال في افتتاح الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

واستغل الأرجنتيني كارلوس ألكاراز تمريرة خاطئة من آرون رامسديل حارس أرسنال وسدد من خارج منطقة الجزاء هدف مبكرا للضيوف على ملعب الإمارات.

وبذلك سجل ألكاراز ثاني أسرع هدف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وللمصادفة فأن أسرع هدف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي جاء في شباك أرسنال وعلى ملعب الإمارات أيضا، لكن بعد 9 ثوانٍ لصالح بورنموث.

وسجل آنذاك فيليب بيلينج هدف التقدم لبورنموث بعد مرور 9 ثوانٍ فقط من انطلاق صافرة البداية لحساب الجولة 26.

أسرع هدفين تم تسجيلهما في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ⚡ 1- فيليب بيلينج (بورنموث) 9 ثواني 2- كارلوس ألكاراز (ساوثامبتون) 27 ثانية كلاهما أمام أرسنال وعلى ملعب الإمارات 🙃 pic.twitter.com/lbAygZs7uT — FilGoal (@FilGoal) April 21, 2023

ولا يزال الهدف الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي مسجلا باسم شين لونج مع ساوثامبتون.

وسجل لونج هدفه في مرمى واتفورد في شهر أبريل 2019، بعد 7 ثوان و69 جزءا.