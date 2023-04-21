تخصص أهداف مبكرة.. أرسنال يستقبل هدفا من ساوثامبتون بعد 27 ثانية

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

آرون رامسديل

استقبل أرسنال هدفا مبكرا للغاية أمام ساوثامبتون بعد مرور 29 ثانية من بداية اللقاء.

ويحل ساوثامبتون ضيفا على أرسنال في افتتاح الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

واستغل الأرجنتيني كارلوس ألكاراز تمريرة خاطئة من آرون رامسديل حارس أرسنال وسدد من خارج منطقة الجزاء هدف مبكرا للضيوف على ملعب الإمارات.

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - عودة زينتشنكو في مهمة استعادة الانتصارات أمام ساوثامبتون كايسيدو يعلق على فشل انتقاله إلى أرسنال من برايتون في يناير تعرف على المباريات المتبقية لـ أرسنال وسيتي في صراع الدوري الإنجليزي أرسنال يقترب من استعادة زينتشينكو أمام ساوثامبتون

وبذلك سجل ألكاراز ثاني أسرع هدف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وللمصادفة فأن أسرع هدف في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي جاء في شباك أرسنال وعلى ملعب الإمارات أيضا، لكن بعد 9 ثوانٍ لصالح بورنموث.

وسجل آنذاك فيليب بيلينج هدف التقدم لبورنموث بعد مرور 9 ثوانٍ فقط من انطلاق صافرة البداية لحساب الجولة 26.

ولا يزال الهدف الأسرع في تاريخ الدوري الإنجليزي مسجلا باسم شين لونج مع ساوثامبتون.

وسجل لونج هدفه في مرمى واتفورد في شهر أبريل 2019، بعد 7 ثوان و69 جزءا.

أرسنال الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
نرشح لكم
جيسوس: لا حل أمامنا سوى الفوز على مانشستر سيتي أرتيتا: أحب اللاعبين رغم ما حدث.. وهذا ما يجب أن نفعله بشكل أفضل غصن أخير قبل السقوط.. أرسنال يعقد آمال التتويج بالتعادل الثالث على التوالي انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (3) ساوثامبتون تين هاج: الفريق يعاني من مشكلة ذهنية.. ودور ماجواير مهم تشكيل أرسنال - عودة زينتشنكو في مهمة استعادة الانتصارات أمام ساوثامبتون رومانو: ناجلزمان ينسحب من مفاوضات تدريب تشيلسي مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة في ختام الاستعدادات للقاء الرجاء.. وكريستو وربيعة يواصلان التأهيل 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
جيسوس: لا حل أمامنا سوى الفوز على مانشستر سيتي 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: أحب اللاعبين رغم ما حدث.. وهذا ما يجب أن نفعله بشكل أفضل 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
غصن أخير قبل السقوط.. أرسنال يعقد آمال التتويج بالتعادل الثالث على التوالي ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي 140 وميسي 30.. باريس سان جيرمان يعبر أنجيه ويصل للنقطة 75 ساعة | الكرة الأوروبية
تخصص أهداف مبكرة.. أرسنال يستقبل هدفا من ساوثامبتون بعد 27 ثانية ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال إفريقيا - ثنائي في هجوم شبيبة القبائل.. وبن حمودة يقود الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق بوابات مباراة الأهلي والرجاء 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا