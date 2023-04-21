تشكيل أبطال إفريقيا - ثنائي في هجوم شبيبة القبائل.. وبن حمودة يقود الترجي
الجمعة، 21 أبريل 2023 - 22:28
كتب : FilGoal
يبدأ شبيبة القبائل الجزائري بثنائي هجومي فيما يقود محمد علي بن حمودة الترجي في أولى لقاءات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وتقام المباراة على ملعب 5 جويليه في الجزائر على أن يقام الإياب في ملعب حمادي العقربي في تونس الأسبوع المقبل.
ويدير المباراة تحكيميا: أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد عادل حكم رابع.
ويتواجد أحمد الغندور كحكم فيديو ومحمود زكريا حكم فيديو مساعد.
وجاء تشكيل شبيبة القبائل:
حراسة المرمى: محمد حديد
الدفاع: موسى بن زايد – فارس جابري - أسامة جاتال – خالد بوحكاك
الوسط: سليم بوخشنوش – جابا أوقاسي – كوسيلة بوعليا – رضا بومشرة
الهجوم: ماسينسيا سالم - ياسين قنينة
وجاء تشكيل الترجي:
حراسة المرمى: معز بن شريفية
الدفاع: أمين بن حميد – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد بن علي
الوسط: محمد علي بن رمضان – فوسيني كوليبالي – صابر بوقرين
الهجوم: معتز الزدام – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني