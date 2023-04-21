تشكيل أبطال إفريقيا - ثنائي في هجوم شبيبة القبائل.. وبن حمودة يقود الترجي

يبدأ شبيبة القبائل الجزائري بثنائي هجومي فيما يقود محمد علي بن حمودة الترجي في أولى لقاءات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب 5 جويليه في الجزائر على أن يقام الإياب في ملعب حمادي العقربي في تونس الأسبوع المقبل.

ويدير المباراة تحكيميا: أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد عادل حكم رابع.

ويتواجد أحمد الغندور كحكم فيديو ومحمود زكريا حكم فيديو مساعد.

وجاء تشكيل شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: محمد حديد

الدفاع: موسى بن زايد – فارس جابري - أسامة جاتال – خالد بوحكاك

الوسط: سليم بوخشنوش – جابا أوقاسي – كوسيلة بوعليا – رضا بومشرة

الهجوم: ماسينسيا سالم - ياسين قنينة

وجاء تشكيل الترجي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: أمين بن حميد – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد بن علي

الوسط: محمد علي بن رمضان – فوسيني كوليبالي – صابر بوقرين

الهجوم: معتز الزدام – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني