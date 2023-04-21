تشكيل أبطال إفريقيا - ثنائي في هجوم شبيبة القبائل.. وبن حمودة يقود الترجي

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 22:28

كتب : FilGoal

فريق الترجي التونسي

يبدأ شبيبة القبائل الجزائري بثنائي هجومي فيما يقود محمد علي بن حمودة الترجي في أولى لقاءات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب 5 جويليه في الجزائر على أن يقام الإياب في ملعب حمادي العقربي في تونس الأسبوع المقبل.

ويدير المباراة تحكيميا: أمين عمر ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمد عادل حكم رابع.

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ويتواجد أحمد الغندور كحكم فيديو ومحمود زكريا حكم فيديو مساعد.

وجاء تشكيل شبيبة القبائل:

حراسة المرمى: محمد حديد

الدفاع: موسى بن زايد – فارس جابري - أسامة جاتال – خالد بوحكاك

الوسط: سليم بوخشنوش – جابا أوقاسي – كوسيلة بوعليا – رضا بومشرة

الهجوم: ماسينسيا سالم - ياسين قنينة

وجاء تشكيل الترجي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: أمين بن حميد – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد بن علي

الوسط: محمد علي بن رمضان – فوسيني كوليبالي – صابر بوقرين

الهجوم: معتز الزدام – محمد علي بن حمودة – حمدو الهوني

دوري أبطال إفريقيا الترجي شبيبة القبائل
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