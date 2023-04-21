مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1) - (3) ساوثامبتون.. جوووول ثالث
الجمعة، 21 أبريل 2023 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد ساوثامبتون في افتتاح الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:
حراسة المرمى: آرون رامسديل
خط الدفاع: بن وايت - روب هولدينج - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينتشنكو
خط الوسط: توماس بارتي - فابيو فييرا
أمامهما: بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي
خط الهجوم: جابرييل جيسوس
ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.
وتعرض أرسنال لتعادلين متتاليين أمام ليفربول ووست هام بنفس النتيجة 2-2، ويواجه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة المقبلة.
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ق 66 جوووول ثالث من ساوثامبتون برأسية من دوجي كاليتا كار بعد تمريرة بالرأس من أرميل بيلا كوتشاب.
ق 20 جووووول جابرييل مارتينيلي يقلص الفارق بعد عرضية من بوكايو ساكا وتسديدة قوية في الشباك
ق 14 جووووول ثيو والكوت نجم أرسنال السابق يسجل في شباكه الآن بقميص ساوثامبتون بعد بينية متقنة من ألكاراز
ق 1 جووووووول ساوثامبتون يستغل خطأ رامسديل المبكر في التمرير ويسجل الهدف الأول عن طريق كارلوس ألكاراز
بداية المباراة