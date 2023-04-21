انتهت في الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (3) ساوثامبتون

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 20:42

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي - هدف ساكا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد ساوثامبتون في افتتاح الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة من هنا

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - روب هولدينج - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينتشنكو

خط الوسط: توماس بارتي - فابيو فييرا

أمامهما: بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: جابرييل جيسوس

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

وتعرض أرسنال لتعادلين متتاليين أمام ليفربول ووست هام بنفس النتيجة 2-2، ويواجه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة المقبلة.

-------

نهاية المباراة

ق 93 تروسار يسدد ولكن في العارضة

ق 90 جوووووول بوكايو ساكا يسدد من متابعة في الشباك.. هدف التعادل

ق 88 جوووول الثاني من أوديجارد بتسديدة رائعة بعد تمريرة من بن وايت

ق 86 ريس نيلسون بدلا من جابرييل مارتينيلي

ق 72 إدوارد نكيتياه بدلا من أوليكساندر زينتشينكو

ق 66 جوووول ثالث من ساوثامبتون برأسية من دوجي كاليتا كار بعد تمريرة بالرأس من أرميل بيلا كوتشاب.

ق 57 لياندرو تروسار بدلا من فابيو فييرا

ق 20 جووووول جابرييل مارتينيلي يقلص الفارق بعد عرضية من بوكايو ساكا وتسديدة قوية في الشباك

ق 14 جووووول ثيو والكوت نجم أرسنال السابق يسجل في شباكه الآن بقميص ساوثامبتون بعد بينية متقنة من ألكاراز

ق 1 جووووووول ساوثامبتون يستغل خطأ رامسديل المبكر في التمرير ويسجل الهدف الأول عن طريق كارلوس ألكاراز

بداية المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
نرشح لكم
جيسوس: لا حل أمامنا سوى الفوز على مانشستر سيتي أرتيتا: أحب اللاعبين رغم ما حدث.. وهذا ما يجب أن نفعله بشكل أفضل غصن أخير قبل السقوط.. أرسنال يعقد آمال التتويج بالتعادل الثالث على التوالي تخصص أهداف مبكرة.. أرسنال يستقبل هدفا من ساوثامبتون بعد 27 ثانية تين هاج: الفريق يعاني من مشكلة ذهنية.. ودور ماجواير مهم تشكيل أرسنال - عودة زينتشنكو في مهمة استعادة الانتصارات أمام ساوثامبتون رومانو: ناجلزمان ينسحب من مفاوضات تدريب تشيلسي مؤتمر كلوب: ما فعله صلاح كان جنونا.. والإصابة ستحرمنا من فيرمينيو
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة في ختام الاستعدادات للقاء الرجاء.. وكريستو وربيعة يواصلان التأهيل 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
جيسوس: لا حل أمامنا سوى الفوز على مانشستر سيتي 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرتيتا: أحب اللاعبين رغم ما حدث.. وهذا ما يجب أن نفعله بشكل أفضل 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
غصن أخير قبل السقوط.. أرسنال يعقد آمال التتويج بالتعادل الثالث على التوالي ساعة | الدوري الإنجليزي
مبابي 140 وميسي 30.. باريس سان جيرمان يعبر أنجيه ويصل للنقطة 75 ساعة | الكرة الأوروبية
تخصص أهداف مبكرة.. أرسنال يستقبل هدفا من ساوثامبتون بعد 27 ثانية ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل أبطال إفريقيا - ثنائي في هجوم شبيبة القبائل.. وبن حمودة يقود الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق بوابات مباراة الأهلي والرجاء 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا