تين هاج: الفريق يعاني من مشكلة ذهنية.. ودور ماجواير مهم

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد

أوضح إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي أن فريقه يعاني من مشكلة ذهنية.

وودع يونايتد الدوري الأوروبي من ربع النهائي بالخسارة 3-0 من إشبيلية الإسباني بعدما تعادلا ذهابا بنتيجة 2-2.

وقال تين هاج ردا على وجود مشكلة ذهنية في الفريق قائلا: "لا يمكنني إنكار ذلك، إنها ذهنية، بالطبع".

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وأضاف "علينا أن نتعلم الاستمرار والمواصلة".

وعن هاري ماجواير قال: "له دور مهم أنه القائد، يتواصل معي ويحفز الفريق، هو مثال في التدريبات ودائما ما يخوض حصص جيدة".

وأردف "من الرائع أن تكون جزءا من مانشستر يونايتد ، أن تكون جزءا من نادي كرة القدم هذا، ولكن الجانب الآخر هو أنه عليك إثبات ذلك في كل مباراة".

وأتم "هذا ما يجب أن نعترف به وأن نكون مدركين له، تحتاج إلى تحضير كل مباراة للقتال".

ويستعد يونايتد للقاء برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعقب ذلك سيكون لـ يونايتد مواجهة قوية يوم الخميس المقبل أمام توتنام في الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الدوري الأوروبي إريك تين هاجم
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