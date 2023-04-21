تشكيل أرسنال - عودة زينشنكو في مهمة استعادة الانتصارات أمام ساوثامبتون

أعلن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة ساوثامبتون في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل عودة الظهير الأيسر الأوكراني أوليكساندر زينشنكو بعد تعافيه من الإصابة.

بينما ظهر فابيو فييرا في خط الوسط رفقة الغاني توماس بارتي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

خط الدفاع: بن وايت - روب هولدينج - جابرييل ماجالهايس - أوليكساندر زينشنكو

خط الوسط: توماس بارتي - فابيو فييرا

أمامهما: بوكايو ساكا - مارتن أوديجارد - جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: جابرييل جيسوس

ويحتل أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

وتعرض أرسنال لتعادلين متتاليين أمام ليفربول ووست هام بنفس النتيجة 2-2، ويواجه مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد في الجولة المقبلة.