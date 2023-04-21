الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الرجاء

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 20:05

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - الرجاء - طاهر محمد

يرتدي الأهلي زيه التقليدي في مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وعُقد اليوم الجمعة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والرجاء بحضور مندوبي الفريقين، وممثلي الاتحاد الإفريقي، وطاقم التحكيم.

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وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر.

فيما يرتدي فريق الرجاء زيه المكون من اللون الأخضر كاملا.

وحضر الاجتماع الفني سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والطاقم الإداري للفريقين، حيث تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة، والتأكيد على كافة الضوابط التي حددها الاتحاد الإفريقي.

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موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المباراة غدا السبت في تمام التاسعة مساء.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وسيعلق على المباراة عصام الشوالي.

وكذلك ستنقل قناة "أون تايم" الأرضية المباراة.

وسيعلق على المباراة أيمن الكاشف.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.

الأهلي الرجاء دوري أبطال إفريقيا
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