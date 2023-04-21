مؤتمر مدرب الرجاء: الأهلي له جمهور كبير.. وفريقنا "يتحول" في هذه المباريات

تحدث منذر الكبير مدرب الرجاء المغربي ومدرب منتخب تونس السابق عن مواجهة الأهلي المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ الكبير مؤتمره بتهنئة الأمة بعيد الفطر المبارك، قبل الحديث عن المباراة.

وقال الكبير: "ستكون مباراة بين فريقين متشابهين، فالأهلي لديه جمهور كبير والرجاء كذلك.

وأضاف "ستكون هذه المباراة كبيرة ومميزة ومليئة بالمواجهات بين اللاعبين".

وأوضح "الرجاء في المباريات الكبرى يتحول، ويزداد مستواه فرديا وجماعيا، واللاعبون يملكون حافزا إضافيا في هذا النوع من المباريات".

وتابع "مررنا بصعوبات كبيرة ولكن الرجاء دائما في المواجهات الكبرى يقدم أفضل ما عنده".

وواصل "يجب أن نواصل في نفس الاتجاه، فالرجاء يملك لاعبين كبار قادرين على التحدي".

في الإطار ذاته قال حمزة خابة لاعب الرجاء: "لدينا مجموعة متجانسة ونعرف ما يجب علينا فعله ونعرف ماذا ينتظر منا جمهور الرجاء".

وأضاف "الكل يعرف دوره جيدا سواء اللاعبين أو الجهاز الفني. وبإذن الله سنخرج من المباراة بنتيجة إيجابية".

وتابع "مسابقة دوري أبطال إفريقيا تعني لنا الكثير، ونتمنى أن نكون عند حسن ظن الجميع".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المباراة غدا السبت في تمام التاسعة مساء.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وسيعلق على المباراة عصام الشوالي.

وكذلك ستنقل قناة "أون تايم" الأرضية المباراة.

وسيعلق على المباراة أيمن الكاشف.