مؤتمر الشناوي: الأهلي لا يخشى أي منافس.. ونعرف قيمة المباراة جيدا

شدد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على احترام الفريق لأي منافس قبل لقاء الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي منافسه الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال غدا السبت في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "مباراة الرجاء قوية ومهمة وجميع اللاعبين والجهاز الفني يعرفون قيمة المباراة جيدا وضرورة الخروج بنتيجة إيجابية".

وأضاف "نستعد للمباراة بشكل جيد وتركيزنا في مباراة الذهاب غدا فقط، ونتمنى التوفيق من الله لتقديم مباراة تليق بالحضور الجماهيري المتوقع".

واستكمل "التواجد الجماهيري في مباراة الهلال السوداني أبهرنا، ونتمنى أن نسعدهم غدا والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تساعدنا في الإعداد للقاء العودة في المغرب بشكل جيد".

وأضاف "الفترة الماضية نخوض تحضيرات مستمرة للمباراة. المدرب اجتمع باللاعبين، ولاعبو الأهلي يملكون خبرات إفريقية كبيرة، وهو الأمر يؤكد عليه المدير الفني في كل جلساته مع اللاعبين".

وشدد "نسعى لتقديم كل ما لدينا من جهد، أملا في تحقيق المكسب".

وأردف "الرجاء الموسم الحالي قوي جدا وهناك تدعيمات كبيرة في صفوفه، فضلا عن جاهزية لاعبيه وهذا ما يزيد من صعوبة المباراة".

وأتم "الأهلي لا يخشى أي منافس، ولكن الأهلي يحترم أي فريق منافس سواء من شمال إفريقيا أو غيرها. احترام المنافس ينعكس علينا في الاستعداد للمباراة كعادة كل مواجهاتنا في إفريقيا".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المباراة غدا السبت في تمام التاسعة مساء.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وسيعلق على المباراة عصام الشوالي.

وكذلك ستنقل قناة "أون تايم" الأرضية المباراة.

وسيعلق على المباراة أيمن الكاشف.