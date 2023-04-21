هل يجاوره مصطفى أم يستمر في فرنسا؟ فيرمينو يقترب من الانضمام لـ جالاتا سراي

يبدو أن روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول اتخذ قراره بشأن فريقه المقبل عقب نهاية تعاقده مع الريدز في نهاية الموسم الجاري.

روبيرتو فيرمينو النادي : ليفربول ليفربول

وذكر موقع "سبورت سيل" التركي أن اللاعب البرازيلي وافق مبدئيا على الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي في الصيف المقبل.

وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بين فيرمينو وجالاتا سراي مازالت مستمرة لإتمامها.

وحال انتقاله إلى جالاتا سراي فقد يزامل فيرمينو لاعب مصري آخر وهو مصطفى محمد بعد مزاملته لمحمد صلاح في ليفربول.

ويلعب مصطفى محمد حاليا مع نانت الفرنسي معارا إليه لموسم من جالاتا سراي.

ويملك النادي الفرنسي أحقية شراء المهاجم المصري لكن حتى الآن لم يتم تفعيل البند، لذا فمازال مصير مصطفى مجهولا إما بالبقاء في فرنسا أو بالعودة إلى تركيا من جديد.