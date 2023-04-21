سبورت تكشف ماذا يحتاج برشلونة لإعادة ميسي

تعمل إدارة برشلونة على تعديل أوضاع النادي واستيفاء شروط رابطة الدوري الإسباني تمهيدا لعودة ليونيل ميسي لصفوف الفريق.

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، في انتظار تحديد قائد الأرجنتين لوجهته المقبله أو التجديد مع فريقه الحالي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي برشلونة مطالب قبل 30 أبريل الجاري بتقديم صورة حالية عن وضعه المالي والتحركات التي يخطط للقيام بها في الصيف وميزانيتهم للموسم المقبل.

في المقابل ستقوم رابطة الدوري الإسباني بتحليل الوضع وتحديد سقف رواتب البلوجرانا.

في حالة تجاوز برشلونة لحد التكاليف الرياضية، سيذهب النادي إلى سوق الانتقالات بقاعدة الـ 40٪ (مقابل كل 10 ملايين يورو يتم ادخارها أو جمعها، يمكنك إنفاق 4 ملايين يورو).

وأوضحت التقارير أن برشلونة سيعمل على توفير الأموال بالتخلص من بعض لاعبي الفريق أصحاب الرواتب المرتفعة.

وأشارت إلى قدوم ميسي في صفقة انتقال حر وموافقته على تخفيض راتبه لن كافيا، إذ يتطلب تخطي النادي الكتالوني عقبة أخرى تتمثل في خافيير جوميز.

خافيير جوميز هو ممثل رابطة الدوري الإسباني وسيشكل لجنة تضم شخصان آخران للتحقق من صحة البيانات التي سيقدمها البلوجرانا.

وسيكون تقرير جوميز جنبا إلى جنب مع لجنة التقييم، مسؤولا عن تحديد قيمة اللاعبين وتحديد ما إذا كانت العقود المقترحة تتناسب مع الواقع.

خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني شدد على أن برشلونة يمكنه العمل من أجل تسجيل ليونيل ميسي -حال عودته- ولكنه أشار إلى أنه لا يمكن فعل ذلك حاليا.

وقال تيباس في تصريحات صحفية: "اليوم لا يمكن لبرشلونة تسجيل ليونيل ميسي، ما زال الطريق طويلا".

وأضاف "ننتظر خطة برشلونة الاقتصادية المستقبلية، يمكنه شراء لاعبين وبيع آخرين. أتمنى أن يتمكن من تسجيل ميسي فأنا معجب به وأعتقد أنه أفضل لاعب في العالم. لكننا لن نغير أي قاعدة حتى يعود ميسي".

وواصل "أعتقد أن برشلونة يمكن أن يفعل أشياء حتى يعود ليو ميسي. مما قرأته، سيحب هو ذلك أيضا. اليوم لا يستطيع لكن برشلونة لديه القدرة على القيام بذلك، الأمر معقد ولكن يمكنه القيام به".

وكشفت صحيفة سبورت في وقت سابق أن برشلونة يرغب في الالتقاء بمسؤولي رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" خلال الأيام المقبلة من أجل حل أزمة الرواتب لإعادة ليونيل ميسي.

برشلونة مطالب بتخفيض ميزانية الرواتب الخاصة به بـ200 مليون يورو قبل ضم لاعبين جدد من بينهم ميسي.

وأوضح التقرير أن برشلونة بقيادة المدير الرياضي ماتيو أليماني سوف يجتمع مع ممثلي الليجا لتقديم خطة محكمة لإعادة ميسي إلى برشلونة.

وأشار التقرير إلى أنه مع حصول برشلونة على الموافقة على خطته فسوف يتقدم النادي بعرض رسمي لميسي.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الليجا ورئيسها خافيير تيباس ورئيس برشلونة خوان لابورتا ليست في أفضل أحوالها في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن قضايا الفساد ودفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام الإسباني.خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا،

وكان رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة أعلن قبل أسبوع عن رغبة نادية في إعادة ميسي إلى صفوفه بعد رحيله عنه مجانا في 2021 صوب باريس سان جيرمان.