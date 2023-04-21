ليكيب: زيدان المرشح الأبرز لتدريب سان جيرمان.. وموقف مورينيو وجاياردو

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 13:50

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان

يبدو أن الصيف في باريس سان جيرمان سيكون ناريا في ظل الصراعات الداخلية بشأن المدير الفني كريستوف جالتييه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية فإنه رغم إعلان جالتييه رغبته في استكمال تعاقده الممتد للموسم المقبل لكن منصبه أصبح مهددا في ظل الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا والمستوى المقلق للفريق بالدوري.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن السيناريو الوحيد الذي سيحافظ فيه جالتييه على منصبه سيتمثل في عدم قدرة سان جيرمان على التعاقد مع مدرب آخر.

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وأوضح التقرير أن مالك سان جيرمان ناصر الخليفي سيكون هو المسؤول بشكل أكبر المرة المقبلة عن اسم المدرب الجديد للنادي.

وزعمت الصحيفة أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الأسبق يظل هو المرشح الأبرز للتعاقد معه خاصة بعدما انتهت آماله في تدريب منتخب فرنسا بعد تجديد تعاقد ديديه ديشامب.

وأوضح التقرير أن الخليفي يراقب كذلك تياجو موتا لاعب الفريق السابق ومدرب بولونيا الإيطالي الحالي لكن هناك وجود شكوك حول رغبته في العمل في الفريق في ظل تواجد المدير الرياضي لويس كامبوس.

وذكر التقرير أن جوزيه مورينيو مدرب روما سيكون أكثر انسجاما في العمل مع كامبوس وأن المدرب الملقب بالاستثنائي منفتح لسماع العروض.

ولكن استدرك التقرير وأكد أن مسؤولي سان جيرمان يبحثون عن شخصية هادئة بعد موسم مضطرب.

ويظل المرشح الأخير هو مدرب ريفير بليت السابق مارسيلو جاياردو بعدما أصبح حرا.

زيدان مورينيو سان جيرمان
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