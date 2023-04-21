تيليجراف: بوكيتينو يبهر تشليسي خلال المفاوضات.. ومرشح آخر ينافسه

أبهر ماوريسيو بوكيتينو مسؤولي تشيلسي خلال المفاوضات بينهما في ظل بحث النادي اللندني عن مدرب دائم يخلف جراهام بوتر في منصبه.

ويتولى فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي وقائده السابق مهمة تدريب النادي بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية فإن بوكيتينو أخبر مالك تشيلسي تود بويلهي رؤيته بوضوح بشأن النادي.

وعلى الرغم من عدم وجود مرشح مفضل حتى الآن لتولي منصب المدرب إلا أن التقرير ذكر أن أكثر المرشحين اللذين تركا انطباعا جيدا لدى الإدارة هما بوكيتينو وجوليان ناجلزمان المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ.

وأوضح التقرير أن المدربين الأرجنتيني والألماني يلبيان احتياجات تشيلسي الأساسية من حيث الخبرة والإنجاز على مستوى عال مع قدرتهما على تطوير اللاعبين الشباب.

وأشار التقرير إلى أن بوكيتينو يملك كل هذا بالإضافة لمعرفته بالدوري الإنجليزي في ظل تدريبه سابقا لتوتنام.

وأكد التقرير أن لويس إنريكي مدرب إسبانيا السابق حصل على إعجاب مسؤولي تشيلسي في بداية المفاوضات لكنه طلب بعض الأمور التي لم يتمكن النادي من تلبيتها.

وأوضحت الصحيفة أن تاريخ بوكيتينو مع توتنام الغريم التقليدي لتشيلسي لن يمثل مشكلة للنادي على الرغم من كون هذا الأمر يشغل بال المدرب الأرجنتيني لكنه حريص في العودة للعمل بالدوري الإنجليزي مجددا من خلال أحد الأندية الكبرى.