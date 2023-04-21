أرتيتا يدافع عن لاعبي أرسنال بعد اتهامهم بتجاهل طفلة مشجعة للنادي
الجمعة، 21 أبريل 2023 - 12:09
كتب : FilGoal
دافع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن لاعبيه بعد الهجوم الذي تعرضوا له بسبب فيديو منتشر لهم لتوقيعهم على قميص لطفلة قبل مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي.
ونشر أرسنال فيديو للاعبيه وهم يوقعون على قميص لطلفة لكنهم تعرضوا لانتقادات لأنهم لم يلقوا التحية عليها أو يبتسموا لها.
وعلق أرتيتا على الواقعة في مؤتمر صحفي وقال: "لقد ظهر الفيديو من قناة النادي، وعندما نتحدث عن التواصل مع مشجعينا فهذا ما نعمل من أجله كل يوم".
وواصل "لقد تحدثت مع والدي الطفلة وكان يوما رائعا للغاية، ما حدث هو أن الجميع رأى جزءا من الصورة، لكن ما حدث قبل ذلك وما بعده لم يره أحد وأعتقد أن هذا ليس عدلا".
Making memories with our mascot ❤️ pic.twitter.com/LjGWmzd2Vl— Arsenal (@Arsenal) April 16, 2023
ويستضيف أرسنال منافسه ساوثامبتون مساء اليوم الجمعة في ملعب الإمارات في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.
ويتصدر أرسنال الترتيب بـ74 نقطة بفارق أربع نقاط ولقاء أكثر من ملاحقه مانشستر سيتي.