أرتيتا يدافع عن لاعبي أرسنال بعد اتهامهم بتجاهل طفلة مشجعة للنادي

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 12:09

كتب : FilGoal

مايكل أرتيتا - أرسنال أمام مانشستر يونايتد

دافع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن لاعبيه بعد الهجوم الذي تعرضوا له بسبب فيديو منتشر لهم لتوقيعهم على قميص لطفلة قبل مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي.

ونشر أرسنال فيديو للاعبيه وهم يوقعون على قميص لطلفة لكنهم تعرضوا لانتقادات لأنهم لم يلقوا التحية عليها أو يبتسموا لها.

وعلق أرتيتا على الواقعة في مؤتمر صحفي وقال: "لقد ظهر الفيديو من قناة النادي، وعندما نتحدث عن التواصل مع مشجعينا فهذا ما نعمل من أجله كل يوم".

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وواصل "لقد تحدثت مع والدي الطفلة وكان يوما رائعا للغاية، ما حدث هو أن الجميع رأى جزءا من الصورة، لكن ما حدث قبل ذلك وما بعده لم يره أحد وأعتقد أن هذا ليس عدلا".

ويستضيف أرسنال منافسه ساوثامبتون مساء اليوم الجمعة في ملعب الإمارات في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال الترتيب بـ74 نقطة بفارق أربع نقاط ولقاء أكثر من ملاحقه مانشستر سيتي.

أرسنال وست هام الدوري الإنجليزي أرتيتا
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