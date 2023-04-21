أرتيتا يدافع عن لاعبي أرسنال بعد اتهامهم بتجاهل طفلة مشجعة للنادي

دافع ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن لاعبيه بعد الهجوم الذي تعرضوا له بسبب فيديو منتشر لهم لتوقيعهم على قميص لطفلة قبل مواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي.

ونشر أرسنال فيديو للاعبيه وهم يوقعون على قميص لطلفة لكنهم تعرضوا لانتقادات لأنهم لم يلقوا التحية عليها أو يبتسموا لها.

وعلق أرتيتا على الواقعة في مؤتمر صحفي وقال: "لقد ظهر الفيديو من قناة النادي، وعندما نتحدث عن التواصل مع مشجعينا فهذا ما نعمل من أجله كل يوم".

وواصل "لقد تحدثت مع والدي الطفلة وكان يوما رائعا للغاية، ما حدث هو أن الجميع رأى جزءا من الصورة، لكن ما حدث قبل ذلك وما بعده لم يره أحد وأعتقد أن هذا ليس عدلا".

Making memories with our mascot ❤️ pic.twitter.com/LjGWmzd2Vl — Arsenal (@Arsenal) April 16, 2023

ويستضيف أرسنال منافسه ساوثامبتون مساء اليوم الجمعة في ملعب الإمارات في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر أرسنال الترتيب بـ74 نقطة بفارق أربع نقاط ولقاء أكثر من ملاحقه مانشستر سيتي.