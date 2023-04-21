كايسيدو يعلق على فشل انتقاله إلى أرسنال من برايتون في يناير

كشف موسيس كايسيدو لاعب برايتون تفاصيل اقترابه من الانتقال إلى أرسنال في الانتقالات الشتوية الماضية قبل فشل الصفقة.

مويسيس كايسيدو النادي : برايتون أرسنال

وكان كايسيدو أحد أهداف أرسنال وتشيلسي وليفربول وقدم أول ناديين عروضا رسمية بالفعل لكن تم رفضها.

وتحدث اللاعب الإكوادوري لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية قائلا: "كنت قريبا للغاية من الانتقال إلى أرسنال".

وواصل "لقد عانيت، أثق أنني ساحصل على فرص أخرى أكثر ولهذا أواصل العمل بجدية".

واستدرك "لكن الأمر كان صعبا، بعد فشل انتقالي كان الكثير من الناس يسخرون مني عبر حسابي على إنستجرام وعاملني البعض بشكل سيئ، لم أقم بفتح حساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنني كنت أرى أشياء تؤذيني".

وأردف كايسيدو "لقد رأيت الكثير من أرسنال قبل أن تكون هناك احتمالية للتوقيع معهم، شاهدتهم وأعجبت بهم لأن لديهم لاعبين صغار وموهوبين وبعض النجوم لكن لديهم دائما عقلية الرغبة في المزيد".

وعن مستقبله قال: "أريد أن أحظى بموسم جيد مع برايتون وإنهاء الموسم بشكل جيد ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وبسؤاله هل يرغب في رؤية أرسنال يفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري أجاب "بالطبع أتمنى ذلك ولكن لنرى".

ويمتد تعاقد كايسيدو مع برايتون حتى صيف عام 2027.