كايسيدو يعلق على فشل انتقاله إلى أرسنال من برايتون في يناير

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 11:28

كتب : FilGoal

مويسيس كايسيدو

كشف موسيس كايسيدو لاعب برايتون تفاصيل اقترابه من الانتقال إلى أرسنال في الانتقالات الشتوية الماضية قبل فشل الصفقة.

مويسيس كايسيدو

النادي : برايتون

أرسنال

وكان كايسيدو أحد أهداف أرسنال وتشيلسي وليفربول وقدم أول ناديين عروضا رسمية بالفعل لكن تم رفضها.

وتحدث اللاعب الإكوادوري لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية قائلا: "كنت قريبا للغاية من الانتقال إلى أرسنال".

أخبار متعلقة:
دياز يحدد بديل البليهي أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس ملك السعودية موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء.. القنوات الناقلة والمعلق كاراجير ينتقد سانشو ويقارنه مع أنتوني

وواصل "لقد عانيت، أثق أنني ساحصل على فرص أخرى أكثر ولهذا أواصل العمل بجدية".

واستدرك "لكن الأمر كان صعبا، بعد فشل انتقالي كان الكثير من الناس يسخرون مني عبر حسابي على إنستجرام وعاملني البعض بشكل سيئ، لم أقم بفتح حساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنني كنت أرى أشياء تؤذيني".

وأردف كايسيدو "لقد رأيت الكثير من أرسنال قبل أن تكون هناك احتمالية للتوقيع معهم، شاهدتهم وأعجبت بهم لأن لديهم لاعبين صغار وموهوبين وبعض النجوم لكن لديهم دائما عقلية الرغبة في المزيد".

وعن مستقبله قال: "أريد أن أحظى بموسم جيد مع برايتون وإنهاء الموسم بشكل جيد ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وبسؤاله هل يرغب في رؤية أرسنال يفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري أجاب "بالطبع أتمنى ذلك ولكن لنرى".

ويمتد تعاقد كايسيدو مع برايتون حتى صيف عام 2027.

كايسيدو أرسنال برايتون
نرشح لكم
أرتيتا يدافع عن لاعبي أرسنال بعد اتهامهم بتجاهل طفلة مشجعة للنادي توتنام يعلن رحيل فابيو باراتيتشي كاراجير ينتقد سانشو ويقارنه مع أنتوني مواعيد مباريات الجمعة 21 أبريل 2023 - أرسنال وسان جيرمان ودوري أبطال إفريقيا فابينيو: علينا أن نواجه أي منافس قادم بالطريقة التي لعبنا بها ضد ليدز ذا أثليتك: مانشستر سيتي يحاول التخلص من الشرط الجزائي لـ هالاند.. وموقف اللاعب ليست وتر أكيليس.. جراحة ناجحة لـ ليساندرو مارتينيز أرسنال يقترب من استعادة زينتشينكو أمام ساوثامبتون
أخر الأخبار
أرتيتا يدافع عن لاعبي أرسنال بعد اتهامهم بتجاهل طفلة مشجعة للنادي 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتنام يعلن رحيل فابيو باراتيتشي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: رباعي الرجاء يغيب عن مواجهة الأهلي 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
كايسيدو يعلق على فشل انتقاله إلى أرسنال من برايتون في يناير 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دياز يحدد بديل البليهي أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس ملك السعودية 53 دقيقة | السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة الإفريقية
كاراجير ينتقد سانشو ويقارنه مع أنتوني ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجمعة 21 أبريل 2023 - أرسنال وسان جيرمان ودوري أبطال إفريقيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا