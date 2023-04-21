موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء.. القنوات الناقلة والمعلق

يستضيف الأهلي منافسه الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لربع النهائي بعدما حل ثانيا في المجموعة الثانية خلف ماميلودي صنداونز.

أما الرجاء فوصل لتلك المرحلة بعدما تصدر المجموعة الثالثة على حساب سيمبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في استاد القاهرة بحضور 52 ألف متفرج.

ويأمل الأهلي في استكمال مشواره نحو التتويج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه وتكرار فوزه على الرجاء في الدور ذاته الموسم الماضي.













































































موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المباراة غدا السبت في تمام التاسعة مساء.

وسوف تنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

وسيعلق على المباراة عصام الشوالي.

وكذلك ستنقل قناة "أون تايم" الأرضية المباراة.

وسيعلق على المباراة أيمن الكاشف.