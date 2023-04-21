كاراجير ينتقد سانشو ويقارنه مع أنتوني

انتقد جايمي كاراجير مدافع ليفربول السابق والمحلل الرياضي الحالي الأداء الذي يقدمه جناح مانشستر يونايتد جادون سانشو مقارنة بزميله في الفريق أنتوني.

وكتب كاراجير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لقد فعل أنتوني في ستة أشهر أكثر مما فعل سانشو في عامين".

وواصل "ومع ذلك يتلقى أنتوني الكثير من الانتقادات مقابل حصول سانشو على القليل".

سانشو صاحب الـ23 عاما خاض 31 مباراة مع يونايتد الموسم الجاري سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع اثنين فقط.

وانضم سانشو إلى يونايتد قبل بداية الموسم الماضي قادما من بروسيا دورتموند، وخلاله سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 38 مباراة شارك فيها.

أما أنتوني فقد خاض مع يونايتد المنضم له من أياكس قبل بداية الموسم الجاري 36 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع اثنين آخرين.

وجاءت انتقادات كاراجير بعدما ودع يونايتد الدوري الأوروبي من ربع النهائي عقب الهزيمة من إشبيلية في لقاء الإياب بثلاثية دون رد.