كاراجير ينتقد سانشو ويقارنه مع أنتوني

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 11:00

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وإشبيلية

انتقد جايمي كاراجير مدافع ليفربول السابق والمحلل الرياضي الحالي الأداء الذي يقدمه جناح مانشستر يونايتد جادون سانشو مقارنة بزميله في الفريق أنتوني.

وكتب كاراجير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "لقد فعل أنتوني في ستة أشهر أكثر مما فعل سانشو في عامين".

وواصل "ومع ذلك يتلقى أنتوني الكثير من الانتقادات مقابل حصول سانشو على القليل".

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 21 أبريل 2023 - أرسنال وسان جيرمان ودوري أبطال إفريقيا مورينيو: لهذا السبب ابيضّ شعري.. وديبالا كان يبحث عن السعادة في روما تين هاج: خسرنا كل شيء ضد إشبيلية.. ورقم دي خيا يظهر أنه حارس متمكن للغاية

سانشو صاحب الـ23 عاما خاض 31 مباراة مع يونايتد الموسم الجاري سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع اثنين فقط.

وانضم سانشو إلى يونايتد قبل بداية الموسم الماضي قادما من بروسيا دورتموند، وخلاله سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 38 مباراة شارك فيها.

أما أنتوني فقد خاض مع يونايتد المنضم له من أياكس قبل بداية الموسم الجاري 36 مباراة سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع اثنين آخرين.

وجاءت انتقادات كاراجير بعدما ودع يونايتد الدوري الأوروبي من ربع النهائي عقب الهزيمة من إشبيلية في لقاء الإياب بثلاثية دون رد.

مانشستر يونايتد سانشو أنتوني
نرشح لكم
أرتيتا يدافع عن لاعبي أرسنال بعد اتهامهم بتجاهل طفلة مشجعة للنادي توتنام يعلن رحيل فابيو باراتيتشي كايسيدو يعلق على فشل انتقاله إلى أرسنال من برايتون في يناير مواعيد مباريات الجمعة 21 أبريل 2023 - أرسنال وسان جيرمان ودوري أبطال إفريقيا فابينيو: علينا أن نواجه أي منافس قادم بالطريقة التي لعبنا بها ضد ليدز ذا أثليتك: مانشستر سيتي يحاول التخلص من الشرط الجزائي لـ هالاند.. وموقف اللاعب ليست وتر أكيليس.. جراحة ناجحة لـ ليساندرو مارتينيز أرسنال يقترب من استعادة زينتشينكو أمام ساوثامبتون
أخر الأخبار
أرتيتا يدافع عن لاعبي أرسنال بعد اتهامهم بتجاهل طفلة مشجعة للنادي 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
توتنام يعلن رحيل فابيو باراتيتشي 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير مغربي: رباعي الرجاء يغيب عن مواجهة الأهلي 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
كايسيدو يعلق على فشل انتقاله إلى أرسنال من برايتون في يناير 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دياز يحدد بديل البليهي أمام اتحاد جدة في نصف نهائي كأس ملك السعودية 54 دقيقة | السعودية
موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة الإفريقية
كاراجير ينتقد سانشو ويقارنه مع أنتوني ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجمعة 21 أبريل 2023 - أرسنال وسان جيرمان ودوري أبطال إفريقيا ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا