مواعيد مباريات الجمعة 21 أبريل 2023 - أرسنال وسان جيرمان ودوري أبطال إفريقيا

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي بمواجهة مرتقبة.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الجمعة 21 أبريل 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

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ويلعب أرسنال متصدر الترتيب أمام ساوثامبتون صاحب المركز الأخير.

وتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة beIN Sports Premium 1

وفي دوري أبطال إفريقيا تنطلق اليوم منافسات ربع نهائي المسابقة.

ويلعب الترجي التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري في ذهاب ربع النهائي.

وتذاع المباراة في تمامالساعة 11:00 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4 ويعلق عليها علي محمد علي.

وفي الدوري الفرنسي يستضيف أنجيه منافسه باريس سان جيرمان.

وتذاع المباراة في تمام التاسعة مساء عبر قناة beIN Sports HD 2 ويعلق عليها جواد بدة.