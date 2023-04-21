مواعيد مباريات الجمعة 21 أبريل 2023 - أرسنال وسان جيرمان ودوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 10:28

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جيسوس أمام ليدز

تنطلق اليوم الجمعة منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي بمواجهة مرتقبة.

ويقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الجمعة 21 أبريل 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج من هنا.

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ويلعب أرسنال متصدر الترتيب أمام ساوثامبتون صاحب المركز الأخير.

وتذاع المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة beIN Sports Premium 1

وفي دوري أبطال إفريقيا تنطلق اليوم منافسات ربع نهائي المسابقة.

ويلعب الترجي التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري في ذهاب ربع النهائي.

وتذاع المباراة في تمامالساعة 11:00 مساء عبر قناة beIN Sports HD 4 ويعلق عليها علي محمد علي.

وفي الدوري الفرنسي يستضيف أنجيه منافسه باريس سان جيرمان.

وتذاع المباراة في تمام التاسعة مساء عبر قناة beIN Sports HD 2 ويعلق عليها جواد بدة.

الدوري الإنجليزي أرسنال ساوثامبتون
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