مورينيو: لهذا السبب ابيضّ شعري.. وديبالا كان يبحث عن السعادة في روما

أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما كيف أصبح شعره أبيضا، وماذا افتقد باولو ديبالا قبل الوصول للعاصمة الإيطالية.

وتأهل روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على فيينورد الهولندي 4-1 في الإياب. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو في لشبكة سبورت إيطاليا: "ربما يفكر شخص آخر بطريقة مختلفة لكننا لعبنا بشكل جيد للغاية في مباراة صعبة".

وأضاف "موقف ديبالا حيث يلعب أو لا يلعب لا يساعدنا على التحضير، إصابة جورجينيو فينالدوم لم تساعدنا، كان علينا أن نستخدم التغييرات".

وواصل "الأمر كان صعبا للغاية لكن التركيز والشجاعة والذكاء والهجوم عندما يحين الوقت والدفاع عندما نحتاج لفريق جيد للغاية مثل فيينورد، اعتقد أننا كنا أصحاب الأفضلية".

وعن مشاركة الثنائي ديبالا وتامي أبراهام في الدقيقة 70 قال: "أنتم الآن تعرفون لماذا شعري أبيض بينما المدربون الأخرون يتسمون بالصلع، لأن لدي أكثر من 150 مباراة أوروبية ورأيت كل شيء، قلت للاعبين أمس أن مباراة اليوم ستكون مختلفة عن لقائي سالزبورج وبودوجليمت".

وأردف "أنا المدرب لكن اللاعبون يعملون في الملعب ويضحون بأنفسهم ويستحقون الحصول على الإشادة".

وواصل عن ديبالا قائلا: "أشعر أنه كان يبحث عن السعادة التي فقدها أكثر من الثقة وهو ما وجده هنا مع فريق يفهمه وجمهور يحبه ووسط لاعبين مثل لورينزو بيليجريني وبراين كريستانتي وجانليوكا مانشيني شخصيات قيادية تحيط به".

وسخر مورينو من تصريحات أنطونيو كاسانو إذ قال: "هل كاسانو هنا، هل هو موجود؟".

وظهر أنطونيو كاسانو لاعب روما وإيطاليا السابق في الآونة الماضية وهو يتحدث عن أداء وأفكار مورينيو الفنية مع روما.

وسيلتقي روما مع باير ليفركوزن الألماني في نصف نهائي الدوري الأوروبي.