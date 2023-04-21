مورينيو: لهذا السبب ابيضّ شعري.. وديبالا كان يبحث عن السعادة في روما

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 01:16

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

أوضح جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما كيف أصبح شعره أبيضا، وماذا افتقد باولو ديبالا قبل الوصول للعاصمة الإيطالية.

وتأهل روما لنصف نهائي الدوري الأوروبي بالفوز على فيينورد الهولندي 4-1 في الإياب. (طالع التفاصيل)

وقال مورينيو في لشبكة سبورت إيطاليا: "ربما يفكر شخص آخر بطريقة مختلفة لكننا لعبنا بشكل جيد للغاية في مباراة صعبة".

أخبار متعلقة:
مواجهة منتظرة بين التلميذ والأستاذ.. روما وليفركوزن يتأهلان لنصف نهائي الدوري الأوروبي روما يكتسح أودينيزي ويقترب أكثر من حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا مورينو: روما ليس لديه إرلينج هالاند الدوري الأوروبي - الفوز الأول تاريخيا.. فيينورد يتفوق على روما بصاروخية ويفير

وأضاف "موقف ديبالا حيث يلعب أو لا يلعب لا يساعدنا على التحضير، إصابة جورجينيو فينالدوم لم تساعدنا، كان علينا أن نستخدم التغييرات".

وواصل "الأمر كان صعبا للغاية لكن التركيز والشجاعة والذكاء والهجوم عندما يحين الوقت والدفاع عندما نحتاج لفريق جيد للغاية مثل فيينورد، اعتقد أننا كنا أصحاب الأفضلية".

وعن مشاركة الثنائي ديبالا وتامي أبراهام في الدقيقة 70 قال: "أنتم الآن تعرفون لماذا شعري أبيض بينما المدربون الأخرون يتسمون بالصلع، لأن لدي أكثر من 150 مباراة أوروبية ورأيت كل شيء، قلت للاعبين أمس أن مباراة اليوم ستكون مختلفة عن لقائي سالزبورج وبودوجليمت".

وأردف "أنا المدرب لكن اللاعبون يعملون في الملعب ويضحون بأنفسهم ويستحقون الحصول على الإشادة".

وواصل عن ديبالا قائلا: "أشعر أنه كان يبحث عن السعادة التي فقدها أكثر من الثقة وهو ما وجده هنا مع فريق يفهمه وجمهور يحبه ووسط لاعبين مثل لورينزو بيليجريني وبراين كريستانتي وجانليوكا مانشيني شخصيات قيادية تحيط به".

وسخر مورينو من تصريحات أنطونيو كاسانو إذ قال: "هل كاسانو هنا، هل هو موجود؟".

وظهر أنطونيو كاسانو لاعب روما وإيطاليا السابق في الآونة الماضية وهو يتحدث عن أداء وأفكار مورينيو الفنية مع روما.

وسيلتقي روما مع باير ليفركوزن الألماني في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

روما جوزيه مورينيو باولو ديبالا الدوري الأوروبي
نرشح لكم
بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا أسينسيو يتألق ويقود ريال مدريد لفوز سهل على سيلتا فيجو ممثل هوليوودي يقود النادي الأقدم في العالم.. ريكسهام إلى دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي فانيا ينتصر على سيرجي.. تورينو يُسقط لاتسيو ويهدده بفقدان الوصافة السادس على التوالي للفريق الذي لا يقهر.. النجم الأحمر بطلا للدوري الصربي محرز: تسجيل هاتريك شعور رائع.. ولا أعرف أي هدف كان الأفضل 5 جولات والفارق نقطة.. خارطة صراع بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على الدوري الألماني
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - دودو الجباس وحيدا في الهجوم لمواجهة مارومو جالانتس 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الإياب بين الأهلي ضد الرجاء.. القناة الناقلة والحكم 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا 13 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا 22 دقيقة | الدوري الإسباني
الشحات: لم نتوقع ضغط الرجاء من الدقيقة الأولى.. واتفقنا ألا نستقبل أهدافا 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزنيتي: كنا قاب قوسين أو أدنى من التقدم.. نتيجة قاسية لكنها غير مستحيلة 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
انتهت من الذهاب؟ صنداونز يفوز على شباب بلوزداد برباعية في الجزائر 47 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسم الـ 90 دقيقة الأولى.. الأهلي ينتصر على الرجاء بثنائية في القاهرة 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا