تساوى مع أحمد ريان.. محمد إبراهيم رجل مباراة سيراميكا والاتحاد

الجمعة، 21 أبريل 2023 - 00:04

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم - الصورة من حساب سيراميكا كليوباترا

حصد محمد إبراهيم جائزة رجل مباراة سيراميكا كليوباترا والاتحاد في الدوري المصري.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين على استاد القاهرة.

وبات محمد إبراهيم أكثر لاعب يحصد جائزة رجل المباراة من سيراميكا بالتساوي مع أحمد ياسر ريان برصيد 3 جوائز.

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وارتفع رصيد سيراميكا من جائزة رجل المباراة إلى 13.

وماذا قدم محمد إبراهيم ضد الاتحاد؟

دقائق: 87

صناعة فرص محققة: 3

لمس الكرة: 50

تمريرات صحيحة: 28 من 37

دقة تمرير: 76%

مراوغات ناجحة: 2 من 2

استعادة الكرة: 11

فوز بصراعات ثنائية: 2 من 6

تعادل سلبي جديد في الدوري، ولن نحصي الأرقام كما اعتدنا في المباريات السابقة بعدما تكررت النتيجة كثيرا. (طالع تاريخ التعادلات السلبية في الدوري)

وارتفع رصيد الاتحاد لـ 40 نقطة من 25 مباراة ظل بها في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك.

وواصل سيراميكا سلسلة تعادلاته بتعادل سادس على التوالي، وظل في المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة من 25 مباراة.

6 تعادلات متتالية من أصل 12 حققها الفريق الموسم الحالي في الدوري.

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