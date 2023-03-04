المزيد من التعادلات السلبية.. هل أصبح الدوري المصري مملا؟

وصل الدوري المصري أمس الجمعة، بعد نهاية الجولة 20 من المسابقة للتعادل رقم 31 في الموسم الجاري خلال 176 مباراة.

17.6% هي نسبة التعادلات السلبية بعد انقضاء منتصف الموسم والرقم بالطبع مرشح للزيادة.

تتبقى 138 مباراة من مسابقة الدوري المصري الموسم الحالي وبالقياس للنسبة الحالية فنحن في انتظار 22 مباراة أخرى ستنتهي بالتعادل السلبي بنهاية الموسم لنتخطى حاجز الـ 50 تعادلا سلبيا إذا استمرت الأمور على نفس النهج.

لن يكون الرقم القياسي في التعادلات السلبية بتاريخ الدوري المصري لكن سيتواجد في قائمة الأكثر إن تحقق.

موسم 1990-1991 من الدوري والذي شهد عودة المسابقة بعد إلغاء الموسم الذي يسبقه للمشاركة في كأس العالم 1990 عرف 64 تعادلا سلبيا خلال 307 مباراة كأكبر عدد من التعادلات في موسم واحد بالدوري.

وتلك هي المرة الأولى والوحيدة التي تخطى فيها الدوري حاجز الـ 50 تعادلا سلبيا في موسم واحد.

بحسب موقع thehealthyjournal خلال الـ 3 مواسم الأخيرة من الدوريات الخمس الكبرى انتهت فقط 7% من المباريات بالتعادل السلبي.

خلال نفس الفترة حقق الدوري المصري معدل 11.4% من مبارياته تعادلا سلبيا.

بشكل عام تمثل التعادلات قسطا كبيرا من مباريات الدوري المصري.

بحسب موقع "sofascore" فأن الموسم الحالي من الدوري المصري انتهت 35% من مبارياته بالتعادل بأي نتيجة.

في الدوري الإنجليزي ورغم خوض عدد أكبر من المباريات بعد الوصول لـ 25 جولة انتهت فقط 24% من المباريات بالتعادل.

بحسب موقع "goalprofits" فأن الدوري المصري أيضا يتساوى مع البوسني كأعلى متوسط تعادلات (بجميع النتائج) في الموسم الماضي فقط بنسبة 33% بين أكثر من 80 مسابقة دوري حول العالم.

وخلال آخر 10 مواسم يتواجد الدوري المصري في الصدارة كأكثر متوسط تعادلات بنسبة 33% يليه الدوري الإيطالي بنسبة 32%.

دوريات عربية

المواسم الثلاثة الأخيرة من الدوري السعودي شهدت 38 تعادلا سلبيا من أصل 720 مباراة.

الموسم الحالي فقط شهد 9 تعادلات سلبية خلال 141 مباراة.

وبشكل عام تمثل التعادلات بجميع النتائج 20% فقط من نتائج الدوري السعودي الموسم الحالي حتى الآن.

في بطولات شمال إفريقيا، وصلت نسبة التعادلات بشكل عام في الدوري المغربي لـ 33% الموسم الجاري من أصل 145 لُعبت حتى الآن، انتهت خلالها 21 مباراة بالتعادل السلبي.

وخلال 116 مباراة في الموسم الجاري من الدوري التونسي وصلت النسبة لـ 26% من التعادلات، انتهت خلالها 11 مباراة بالتعادل السلبي.

كأس العالم 2022

في كأس العالم 2022 بقطر انتهت 7 مباريات بالتعادل السلبي من أصل 64 وهو الرقم القياسي الذي تساوى مع 4 بطولات أخرى آخرها 2014، وتمثل 10% من مباريات المونديال.

في المقابل انتهت مباراة واحدة في كأس العالم 2018 بالتعادل السلبي كانت بين فرنسا والدنمارك.

أوضح صنداي أوليسيه أحد خبراء فيفا الذين درسوا ظواهر المونديال الأخير قائلا: "لم ترغب الفرق في المخاطرة كثيرا".

وأضاف في تصريحات صحفية نقلها موقع الشرق: "تُظهِر البيانات السابقة أن حوالي 70% من الفرق التي خسرت مباراتها الأولى في كأس العالم خرجت بعد الدور الأول وأعتقد أنها على علم بذلك".

وأضاف المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني وهو عضو باللجنة نفسها: "من الواضح أن العديد من الفرق تعتمد على نهج حذر".

وتابع "كان هناك عدد من الفرق التي أشركت خمسة مدافعين ولعبوا بشكل ضيق ومضغوط للغاية. أرادوا ضمان نقطة على الأقل من مباراتهم الافتتاحية".

أذكر أنت كم فريقا يلعب في الدوري المصري بـ 5 مدافعين ويغلق كافة المساحات حتى اقتراب المباراة من نهايتها؟

وتوقع "لكن مع تقدم البطولة سنرى الفرق أكثر شجاعة بعض الشيء".

لم تنته في الأدوار الإقصائية سوى مباراة واحدة بالتعادل السلبي خلال كأس العالم 2022.

مسابقات الدوري بالطبع والتي تمنحك فرصة اللعب 38 مباراة على كل حظوظك، بالتأكيد تعطيك الراحة في التفكير في التعادل على حساب الفوز عكس بطولة كأس العالم التي لا مجال فيها لإهدار النقاط خلال 3 مباريات فقط.

السؤال هنا لماذا تنتهي أغلب مباريات الدوري المصري بالتعادل؟

بالتأكيد ستكون الإجابة النقطة أفضل من لا شيء وهو أمر يعمل به الكثير من المدربين في الدوري المصري بسبب ضغط المباريات وكل ما اعتدت سماعه سواء في المؤتمرات أو التصريحات.

في موسم 2014-15 حقق الإسماعيلي 19 تعادلا (الرقم القياسي للتعادلات في موسم واحد بالدوري) وهو نصف عدد مبارياته في الدوري آنذاك، وخسر 5 فقط كثالث أقل فريق يتعرض للهزائم بعد الزمالك البطل وإنبي الثالث وبالتساوي مع الأهلي الوصيف.

في ذلك الموسم حل الفريق سابعا في جدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن المراكز المؤهلة للكونفدرالية الإفريقية.

في موسمي 2019-2020 و2020-2021 كان سموحة قريبا من معادلة رقم الإسماعيلي، لكنه توقف خلالهما بـ 18 تعادلا.

في الأول أنهى خامسا بفارق 3 نقاط عن المقاولون العرب الرابع، وفي الثاني أنهى رابعا بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثالث.

الموسم الماضي لم يرهق فاركو متابعيه، فتلخصت نتائجه تحت قيادة نونو ألميدا بين 0-0 و1-1.

نونو ألميدا خاض مع فاركو 21 مباراة فاز في 4 وتعادل 13 وخسر 4 وانحصرت نتائجة بين الخسارة بهدف أو التعادل (0-0) أو (1-1) أو الفوز بهدف واحد ما عدا مباراة واحدة أمام المقاولون العرب خسرها بهدفين دون رد.

حينها قال عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر والمحلل الفني : "نونو عمل بفلسفة مختلفة عن المدربين، والأهم بالنسبة له ألا يخسر، الفريق كان يخسر مباراتين أو ثلاث ثم يفوز، التعادل يجعلك لا تتقدم ببطئ لكن لا في الوقت ذاته أنت لا تتراجع للخلف".

وتابع "ألميدا يدخل المباراة يلعب على النقطة المضمونة، كمدير فني يقدم نفسه للدوري ولا يريد أي هزيمة توضع في سيرته الذاتية".

فاركو اختتم منافسات الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز الثامن برصيد 42 نقطة جمعهم خلال 34 مباراة.

تاريخ التعادلات السلبية في الدوري المصري منذ موسم 1948-49 حتى 2021-2022

موسم 48-49 – 10 تعادلات خلال 110 مباراة

موسم 49-50 – 13 تعادلا خلال 93 مباراة

موسم 50-51 – 8 تعادلات خلال 89 مباراة

موسم 52-53 – 5 تعادلات خلال 89 مباراة

موسم 53-54 – 3 تعادلات خلال 90 مباراة (الأقل في تاريخ المنسابقة)

موسم 54-55 – 5 تعادلات خلال 85 مباراة (غير مكتمل)

موسم 55-56 – 7 تعادلات خلال 110 مباراة

موسم 56-57 – 15 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 57-58 – 14 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 58-59 – 7 تعادلات خلال 90 مباراة

موسم 59-60 – 10 تعادلات خلال 92 مباراة

موسم 60-61 – 10 تعادلات خلال 90 مباراة

موسم 61-62 – 4 تعادلات خلال 90 مباراة

موسم 62-63 – 25 تعادلا خلال 280 مباراة

موسم 63-64 – 17 تعادلا خلال 281 مباراة

موسم 64-65 – 15 تعادلا خلال 136 مباراة

موسم 65-66 – 22 تعادلا خلال 131 مباراة

موسم 66-67 – 19 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 71-72 – 5 تعادلات خلال 41 مباراة (غير مكتمل)

موسم 72-73 – 20 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 73-74 – 7 تعادلات خلال 44 مباراة (غير مكتمل)

موسم 74-75 – 49 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 75-76 – 43 تعادلا خلال 257 مباراة

موسم 76-77 – 45 تعادلا خلال 210 مباراة

موسم 77-78 – 37 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 78-79 – 28 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 79-80 – 48 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 80-81 – 33 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 81-82 – 46 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 82-83 – 25 تعادلا خلال 129 مباراة

موسم 83-84 – 29 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 84-85 – 35 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 85-86 – 29 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 86-87 – 28 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 87-88 – 24 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 88-89 – 19 تعادلا خلال 132 مباراة

موسم 89-90 – 20 تعادلا خلال 84 مباراة (غير مكتمل)

موسم 90-91 – 64 تعادلا خلال 307 مباراة (الأعلى في تاريخ المسابقة)

موسم 92-92 – 49 تعادلا خلال 184 مباراة

موسم 92-93 – 41 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 93-94 – 36 تعادلا خلال 183 مباراة

موسم 94-95 – 44 تعادلا خلال 181 مباراة

موسم 95-96 – 42 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 96-97 – 31 تعادلا خلال 243 مباراة

موسم 97-98 – 30 تعادلا خلال 241 مباراة

موسم 98-99 – 27 تعادلا خلال 183 مباراة

موسم 99-00 – 30 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 00-01 – 20 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 01-02 – 18 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 02-03 – 18 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 03-04 – 12 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 04-05 – 17 تعادلا خلال 182 مباراة

موسم 05-06 – 17 تعادل خلال 182 مباراة

موسم 06-07 – 37 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 07-08 – 20 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 08-09 – 27 تعادلا خلال 241 مباراة

موسم 09-10 – 31 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 10-11 – 32 تعادلا خلال 240 مباراة

موسم 11-12 – 15 تعادلا خلال 143 مباراة (غير مكتمل)

موسم 12-13 – 15 تعادلا خلال 136 مباراة (غير مكتمل)

موسم 13-14 – 40 تعادلا خلال 227 مباراة

موسم 14-15 – 45 تعادلا خلال 379 مباراة

موسم 15-16 – 38 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 16-17 – 28 تعادلا خلال 305 مباراة

موسم 17-18 – 36 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 18-19 – 39 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 19-20 – 34 تعادلا خلال 305 مباراة

موسم 20-21 – 32 تعادلا خلال 306 مباراة

موسم 21-22 – 42 تعادلا خلال 306 مباراة

في آخر 10 مواسم تخطينا حاجز الـ 40 تعادلا سلبيا 3 مرات، فهل سيتحطم رقما قياسيا في الموسم الحالي بالدوري المصري؟ وهل المسابقة أصبحت مملة؟