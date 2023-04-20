مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل موقعة الرجاء

واصل فريق الأهلي تدريباته مساء اليوم -الخميس- على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الرجاء المغربي المقرر لها مساء يوم السبت المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الفني في تدريبات الكرة، فيما خاض رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شويير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس -الأربعاء- عقب مباراة سموحة التي أقيمت على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد سجلهما محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

ويخوض الفريق مرانه الختامي لمباراة الرجاء في الساعة التاسعة مساء غد الجمعة على ملعب التتش، وسيتم فتح التدريب أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏

ويحضر ‏مارسيل كولر المدير الفني ومحمد الشناوي قائد الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الرجاء المغربي، الذي يعقد في الخامسة والنصف من مساء غد الجمعة باستاد القاهرة، ويعقبه المؤتمر الصحفي للرجاء في السادسة مساء.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبت 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.