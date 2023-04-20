سئمنا العد.. تعادل سلبي بين سيراميكا والاتحاد

الخميس، 20 أبريل 2023 - 23:38

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة سيراميكا كيلوباترا والاتحاد لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

تعادل سلبي جديد في الدوري، ولن نحصي الأرقام كما اعتدنا في المباريات السابقة بعدما تكررت النتيجة كثيرا. (طالع تاريخ التعادلات السلبية في الدوري)

وارتفع رصيد الاتحاد لـ 40 نقطة من 25 مباراة ظل بها في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك.

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وواصل سيراميكا سلسلة تعادلاته بتعادل سادس على التوالي، وظل في المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة من 25 مباراة.

6 تعادلات متتالية من أصل 12 حققها الفريق الموسم الحالي في الدوري.

التشكيل

بدأ أحمد بهاء في مركز الظهير الأيسر بتشكيل الاتحاد السكندري للمباراة الثانية على التوالي.

وقاد الهداف الأنجولي كريستوفاو مابولولو هجوم زعيم الثغر.

في المقابل بدأ الثلاثي: صلاح محسن – محمد عنتر – ميدو جابر، في هجوم سيراميكا كيلوباترا ضمن خيارات التونسي معين الشعباني.

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وصف المباراة

كاد صلاح محسن أن يسجل هدفا مبكرا في الدقيقة السادسة من اللقاء بعدما انفرد من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء وسدد كرة قوية أبعدها المهدي سليمان لركنية.

حاول الاتحاد السيطرة على مجريات اللقاء في الدقائق التالية فسدد محمود عبد العزيز كرة قوية من على بُعد 40 مترا لكن محمد بسام شاهد الكرة في طريقها بعيدا عن مرماه دون خطورة.

وفي الدقيقة 36 أهدر صلاح محسن فرصة هز الشباك لسيراميكا، بعدما تلقى بينية من ميدو جابر لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول شهدت إشهار مصطفى عثمان حكم اللقاء لبطاقة حمراء في وجه التونسي معين الشعباني المدير الفني لـ سيراميكا.

مع بداية الشوط الثاني ورغم ضغط سيراميكا وتراجع زعيم الثغر تعرض أصحاب الأرض لضربة مفاجئة.

الحكم أشهر البطاقة الحمراء في وجه محمد عنتر مباشرة بعدما ضرب محمود عبد العزيز بأسفل الحذاء في وجهه أثناء سقوطهما معا عقب التحام بينهما في الدقيقة 55.

تغييرات زوران مانولوفيتش مدرب الاتحاد لم تسفر عن أي تغيير هجومي لزعيم الثغر في الدقائق التالية.

وهدد إسلام عبد النعيم مرمى الاتحاد برأسية قوية بعد عرضية من صبري رحيل من الجهة اليسرى لكن محمد بسام تصدى لها بثبات في الدقيقة 79.

العشر دقائق الأخيرة شهدت مشاركة أحمد ياسر ريان بدلا من صلاح محسن عقب عودة الأول من الإصابة.

ولم تكف محاولات الطرفين لتنتهي المباراة بتعادل سلبي جديد في الدوري.

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