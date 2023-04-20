موعد مؤتمر كولر والشناوي ومران الأهلي الأخير قبل مواجهة الرجاء

يقام المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي والرجاء المغربي غدا -الجمعة- بحضور مارسيل كولر مدرب الفريق الأحمر ومحمد الشناوي قائد الفريق وحارس مرماه.

وينعقد المؤتمر في الخامسة والنصف من مساء الجمعة باستاد القاهرة، ثم ينطلق مؤتمر الرجاء في السادسة مساء.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الساعة التاسعة مساء الجمعة أيضا على ملعب التتش.

وسيتم فتح تدريبات الفريق غدا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة.