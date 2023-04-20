بدون تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط برباعية أمام سيفاس

الخميس، 20 أبريل 2023 - 21:28

كتب : FilGoal

تريزيجيه

خسر طرابزون سبور على يد مضيفه سيفاس سبور بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري التركي.

وغاب محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون عن قائمة فريقه في المباراة.

وتقدم طرابزون سريعا في الدقيقة 11 بهدف لازار ماركوفيتش لاعب ليفربول السابق.

أخبار متعلقة:
هدية لـ حجازي وطارق حامد .. الهلال يخسر من متذيل الترتيب في الدوري السعودي بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يوقف انتصارات ليفركوزن مصطفى محمد خارج المنافسة على جائزة أفضل إفريقي في الدوري الفرنسي تريزيجيه: أجبرت نفسي على العودة من الإصابة.. سنواصل القتال لتحسين مركزنا

ولكن في الدقيقة 22، تعرض طرابزون لطرد لاعبه ينس شترايجر لارسن ببطاقة حمراء مباشرة.

لتزداد المتاعب، تعادل سيفاس من ركلة جزاء سجلها صامويل سايز في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 37 تقدم سيفاس بهدف إردوجان ييسيليورت، قبل أن يعود سايز ويسجل الثالث في الدقيقة 58.

وسجل جوردي كايسيدو الهدف الرابع في الدقيقة 94.

بذلك يتجمد رصيد طرابزون عند 45 نقطة في المركز السادس.

فيما رفع سيفاس رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر.

تريزيجيه محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي
نرشح لكم
النني: شهر رمضان؟ كنت صائما عندما سجلت أول أهدافي في الدوري الإنجليزي مصطفى محمد خارج المنافسة على جائزة أفضل إفريقي في الدوري الفرنسي وداعا فاولر وفان بيرسي وجيجز.. صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ الدوري الإنجليزي تريزيجيه: أجبرت نفسي على العودة من الإصابة.. سنواصل القتال لتحسين مركزنا بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يوقف انتصارات ليفركوزن لم يسجل ولكن.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته بعد 43 يوما أمام بشكتاش عودة بعد طول غياب.. تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (0) - (0) بشكتاش
أخر الأخبار
تين هاج: خسرنا كل شيء ضد إشبيلية.. ورقم دي خيا يظهر أنه حارس متمكن للغاية 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
للمرة الثانية.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة المصري والإسماعيلي 15 دقيقة | الدوري المصري
تساوى مع أحمد ريان.. محمد إبراهيم رجل مباراة سيراميكا والاتحاد 26 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو من كولر قبل موقعة الرجاء 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
مواجهة منتظرة بين التلميذ والأستاذ.. روما وليفركوزن يتأهلان لنصف نهائي الدوري الأوروبي 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
سئمنا العد.. تعادل سلبي بين سيراميكا والاتحاد 51 دقيقة | الدوري المصري
دوري المؤتمر الأوروبي - عودة ألكمار ورباعية وست هام واستفاقة متأخرة من فيورنتينا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
القنال يتلون بالأصفر.. الإسماعيلي ينتصر على المصري ويصل لـ 11 مباراة دون هزيمة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 3 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا