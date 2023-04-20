بدون تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط برباعية أمام سيفاس
الخميس، 20 أبريل 2023 - 21:28
كتب : FilGoal
خسر طرابزون سبور على يد مضيفه سيفاس سبور بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري التركي.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
وغاب محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون عن قائمة فريقه في المباراة.
وتقدم طرابزون سريعا في الدقيقة 11 بهدف لازار ماركوفيتش لاعب ليفربول السابق.
ولكن في الدقيقة 22، تعرض طرابزون لطرد لاعبه ينس شترايجر لارسن ببطاقة حمراء مباشرة.
لتزداد المتاعب، تعادل سيفاس من ركلة جزاء سجلها صامويل سايز في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة 37 تقدم سيفاس بهدف إردوجان ييسيليورت، قبل أن يعود سايز ويسجل الثالث في الدقيقة 58.
وسجل جوردي كايسيدو الهدف الرابع في الدقيقة 94.
بذلك يتجمد رصيد طرابزون عند 45 نقطة في المركز السادس.
فيما رفع سيفاس رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر.
نرشح لكم
النني: شهر رمضان؟ كنت صائما عندما سجلت أول أهدافي في الدوري الإنجليزي مصطفى محمد خارج المنافسة على جائزة أفضل إفريقي في الدوري الفرنسي وداعا فاولر وفان بيرسي وجيجز.. صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ الدوري الإنجليزي تريزيجيه: أجبرت نفسي على العودة من الإصابة.. سنواصل القتال لتحسين مركزنا بمشاركة مرموش.. فولفسبورج يوقف انتصارات ليفركوزن لم يسجل ولكن.. ماذا قدم تريزيجيه في عودته بعد 43 يوما أمام بشكتاش عودة بعد طول غياب.. تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون سبور مع بشكتاش انتهت في الدوري التركي - طرابزون سبور (0) - (0) بشكتاش