بدون تريزيجيه.. طرابزون سبور يسقط برباعية أمام سيفاس

خسر طرابزون سبور على يد مضيفه سيفاس سبور بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري التركي.

وغاب محمود حسن تريزيجيه جناح طرابزون عن قائمة فريقه في المباراة.

وتقدم طرابزون سريعا في الدقيقة 11 بهدف لازار ماركوفيتش لاعب ليفربول السابق.

ولكن في الدقيقة 22، تعرض طرابزون لطرد لاعبه ينس شترايجر لارسن ببطاقة حمراء مباشرة.

لتزداد المتاعب، تعادل سيفاس من ركلة جزاء سجلها صامويل سايز في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 37 تقدم سيفاس بهدف إردوجان ييسيليورت، قبل أن يعود سايز ويسجل الثالث في الدقيقة 58.

وسجل جوردي كايسيدو الهدف الرابع في الدقيقة 94.

بذلك يتجمد رصيد طرابزون عند 45 نقطة في المركز السادس.

فيما رفع سيفاس رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر.