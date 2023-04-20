فابينيو: علينا أن نواجه أي منافس قادم بالطريقة التي لعبنا بها ضد ليدز

أكد فابينيو لاعب وسط ليفربول أن تكرار الأداء المميز الذي ظهر به فريقه خلال الفوز على ليدز يونايتد 6-1 سيكون هو هدف الفريق عندما يواجه نوتنجهام فورست.

ويحل نوتنجهام فورست ضيفا على ليفربول يوم السبت ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، بعد فوز الحمر 6-1 على ليدز قبل أيام.

وقال فابينيو في تصريحات لموقع ناديه: "في الملعب أشعر بالسعادة عندما أرى الجميع يسيرون في نفس الاتجاه. لقد رأيت أننا استعدنا الكرة أكثر بكثير في المناطق الهجومية".

وأضاف "أعتقد أن الهدفين الأول والثاني أمام ليدز كانا بعد الضغط المضاد. أعتقد أن هذه إحدى النقاط المهمة لهذا الفريق".

وشدد البرازيلي "عندما تلعب بتلك الطريقة يمكنك الفوز. من الجيد دائمًا الفوز بتلك الطريقة التي فزنا بها على ليدز".

وواصل "أعتقد أنه في هذه اللحظة من الموسم من المهم حقًا الفوز بجميع المباريات المتبقية. أعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها ضد ليدز هي ما يجب أن نواجه بها أي منافس قادم".

وأتم "لقد استمتعنا كلاعبين على أرض الملعب، كما استمتع جمهورنا بالطريقة التي لعبنا بها. سنحاول أن نتحسن، وأن نستمر في لعب كرة قدم جيدة وقوية. هذا ما يتعين علينا القيام به".

هذا الفوز الكاسح رفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن، بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع.

ويعد ذلك الفوز هو الأكبر في تاريخ ليفربول على ملعب ليدز يونايتد بمختلف المسابقات والمباريات الرسمية.

وترجع أول مواجهة بين الفريقين إلى عام 1924، وخلال 99 عامًا لم يفز ليفربول بنتيجة مماثلة في ملعب ليدز يونايتد.