مؤتمر أليجري: ننتظر حكم المحكمة ومن ثم نضعها جانبا.. وشكوك حول كييزا ضد سبورتنج

الخميس، 20 أبريل 2023 - 01:39

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

ينتظر ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس قرار المحكمة بشأن النقاط المخصومة من رصيد فريقه في الدوري الإيطالي، ولديه شكوك حول مشاركة فيديريكو كييزا ضد سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويلتقي يوفنتوس مع لشبونة الخميس في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي في التاسعة مساءً.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "ننتظر نتيجة الحكم، لكننا نستعد لمباراة الغد ونأمل التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي".

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وقررت المحكمة تأجيل إعلان الحكم بخصوص استئناف يوفنتوس على خصم 15 نقطة من رصيده إلى الخميس. (طالع التفاصيل)

وأضاف "عندما سنعرف نتيجة الحكم، سنضعها جانبا ونركز في المباراة، لدينا هدف وليس سهلا لأن سبورتنج لشبونة أقصى أرسلنا وأظهر أمامنا مدى جودته".

وأكمل عن تشيزني قائلا: "هو بخير وكذلك أدريان رابيو خاض الحصة التدريبية كاملة، لدي شك واحد في الوسط وآخر في الهجوم، أحداها هو فيديريكو كييزا وسأقرر قبل المباراة".

وأتم "الأمر لا يتعلق بالشكل الخططي لكن بشأن من مستعد للعمل بكل قوة ويساعدنا على عدم منح سبورتنج لشبونة فرصة للتمريرات البينية، علينا أن نضغط منذ البداية ونوقف زيادتهم الهجومية".

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