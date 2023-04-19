تأجيل إعلان الحكم في قضية الـ15 نقطة لـ يوفنتوس.. وكوريري تكشف السيناريو الأقرب

قررت المحكمة تأجيل إعلان الحكم بخصوص استئناف يوفنتوس على خصم 15 نقطة من رصيده إلى غدا الخميس.

وتقدم يوفنتوس باستئناف عبر محكمة اللجنة الأولمبية الإيطالية ضد قرار خصم النقاط.

وعوقب يوفنتوس من المدعي العام بخصم 15 نقطة من رصيده على خلفية مخالفات مالية تتعلق الصفقات، بالإضافة لإيقاف أكثر من مسؤول للنادي عن ممارسة النشاط الرياضي لمدد متفاوتة.

وبحسب كوريري ديلو سبورت، فإنه من المتوقع أن توافق المحكمة على استئناف يوفنتوس لتتم إعداة 15 نقطة لرصيده.

ويتواجد يوفنتوس حاليا في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

وحال استعادة الـ15 نقطة سيقفز يوفنتوس للمركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق نقطتين عن لاتسيو الوصيف حاليا.

يُذكر أن يوفنتوس عوقب بخصم 15 نقطة بالإضافة لـ سلسلة من الإيقافات طالت كل من:

فابيو باراتيتشي المدير الرياضي السابق لمدة عامين ونصف.

أندريا أنييللي رئيس النادي السابق لمدة عامين.

ماوريتسيو أريفابيني المدير التنفيذي السابق لمدة عامين

فيدريكو تشيروبيني عضو مجلس الإدارة السابق لمدة عام و4 أشهر

بافل نيدفيد نائب الرئيس السابق لمدة 8 أشهر.

ووافق مساهمو يوفنتوس على البيان المالي المنتهي في يونيو 2022 بخسارة 209.9 مليون يورو.

وتعتبر هذه أعلى خسارة يسجلها أي نادٍ في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بحسب موقع فوربز.

وتخطى يوفنتوس خسائر إنتر في موسم 2006-2007 حيث قدرت آنذاك بـ 206 مليون يورو.

ويأتي في المرتبة الثالثة نادي روما في موسم 2019-2020 بخسارة 204 مليون يورو.