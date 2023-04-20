إنزاجي: نستحق الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. وسنقدم أفضل ما لدينا

الخميس، 20 أبريل 2023 - 00:47

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

يرى سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر أن فريقه استحق التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بنفيكا.

وتأهل إنتر بعدما تعادل 3-3 على ملعب جوسيبي مياتزا، وفاز 2-0 على ملعب دا لوش معقل بنفيكا.

وقال سيموني إنزاجي عبر أمازون برايم إيطاليا: "سعداء، هذه ليلة مهمة لإنتر، استحققنا التفوق في المباراتين أمام فريق لم يخسر مباراتين طيلة الموسم حتى الآن".

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وأضاف "الآن نحن في نصف النهائي، هو حلم وسنقدم أفضل ما لدينا، مررنا بدور مجموعات صعب ومتحدون من أجل الوصول لهدفنا، نعمل على الاستفادة من ليالٍ كتلك، وهو ما لم يستمتع به إنتر لعدة سنوات".

وتأهل إنتر من دور المجموعات خلف بايرن ميونيخ الألماني ومتفوقا على برشلونة الإسباني ومن ثم تفوق على بورتو وبنفيكا في ثمن وربع نهائي دوري الأبطال.

وتابع ردا على التقارير التي تشير لاقتراب إقالته بسبب سوء أداء الفريق في الدوري قائلا: "أعرف من أين تأتي الانتقادات، ومن يتحدثون ومن يتحدث بشكل سيء، اعتدت على الأمر وأريد جعل الجماهير سعيدة".

وأتم عن مشاركة روميلو لوكاكو كبديل قائلا: "الهدف هو أن يكون جميع المهاجمين متاحين وهو ما لم يحدث. أصبحت قائمة المباريات مجنونة، لكن عليّ أن أقوم بتدوير الفريق وهم يساعدونني ".

وسيلتقي إنتر مع ميلان في دربي إيطالي خالص بنصف النهائي في شهر مايو المقبل.

وتأهل فريق إنتر إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010 عندما حقق النيرازوري لقب أبطال أوروبا وقتها.

موعد مباراتي نصف النهائي

مباراتا الذهاب

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي (ملعب سانتياجو برنابيو)

الثلاثاء 9 مايو في العاشرة مساء.

ميلان ضد إنتر (ملعب سان سيرو)

الأربعاء 10 مايو في العاشرة مساء.

إنتر ضد ميلان (ملعب جوسيبي مياتزا)

الثلاثاء 16 مايو في العاشرة مساء.

مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (ملعب الاتحاد)

الأربعاء 17 مايو في العاشرة مساء.

القنوات الناقلة

ستنقل المباريات عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"

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