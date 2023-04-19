مباشر نهائي كأس السلة - الأهلي (33)-(39) الزمالك.. الفترة الثالثة

يلعب فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة السلة.

ويقام نهائي الكأس من مباراة واحدة فالفائز باللقاء يحصد اللقب.

وكان الأهلي هو حامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة على حساب الاتحاد، بينما يسعى الزمالك الأكثر تتويجا بالبطولة أن يحصد اللقب الغائب منذ 2006.

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الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية بتقدم الزمالك 39-33

ق00:39 أو جي مايو يواصل تألقه بثلاثيتين جديدتين وتقدم الزمالك 39-31

ق1:42 الفارق يتقلص إلى نقطتين وتقدم الزمالك 33-31

ق3:04 أو جي مايو يسجل ثلاثيتين متتاليتين والتقدم 33-27

ق3:56 التعادل 27-27

ق5:12 إيهاب أمين يسجل 4 نقاط متتالية وتقدم الزمالك 27-26

ق6:40 تقدم الزمالك 25--22

ق7:22 ثلاثية من أحمد مهيب ويقلص الفارق 25-21

ق9:06 الزمالك يفتتح التسجيل في الفترة الثانية والتقدم 25-18

الفترة الثانية

صحوة بيضاء في الدقيقة الأخيرة ونهاية الفترة الأولى 24-18 للزمالك

ق1:15 حازم المشد يتقدم للزمالك 20-18

ق1:30 التعادل 18-18

ق3:00 عمر هشام يقلص الفارق وتقدم الأهلي 16-13

ق5:00 مروان سرحان يسجل للأهلي ويتقدم 9-6

ق7:00 عمر هشام مجددا والتقدم للأبيض 4-3

ق7:50 عمر هشام يفتتح التسجيل للزمالك والنتيجة 3-2 للأهلي

ق8:55 مايكل طومسون يسجل ثلاثية للأهلي 3-0

الفترة الأولى

انطلاق المباراة