دربي الغضب في الانتظار.. إنتر يحسم بطاقة تأهله على حساب بنفيكا

حسم فريق إنتر تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم تعادله أمام بنفيكا في مباراة إياب ربع النهائي.

وتعادل إنتر بملعبه أمام بنفيكا بثلاثة أهداف لكل منهما، وكان قد حقق الفوز في الذهاب بهدفين دون مقابل.

وبذلك ينتظرنا دربي الغضب بين إنتر وميلان في نصف النهائي المقرر له 9 مايو المقبل.

وتأهل فريق إنتر إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2010 عندما حقق النيرازوري لقب أبطال أوروبا وقتها.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من فريق إنتر على الكرة مع محاولات من بنفيكا للحفاظ على حظوظ التأهل.

وترجم نيكولو باريلا سيطرة إنتر في الدقيقة 14 بعد تسديدة رائعة داخل شباك بنفيكا.

وتألق أندري أونانا حارس مرمى إنتر في الدقيقة 31 لتسديدة رائعة من شيكينيو.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدفا غير محتسب في الدقيقة 31 بسبب دفع مدافع بنفيكا.

وأشعل فيدريك أورسينس لاعب بنفيكا اللقاء بعد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 38 قبل نهاية الشوط الأول.

سيطر بنفيكا على مجريات الشوط الثاني بحثا عن هدف الهدف الثاني للحفاظ على حظوظ التأهل إلى نصف النهائي.

وعلى عكس مجريات الشوط الثاني نجح لاوتارو مارتينيز في خطف الهدف الثاني بعد استقبال عرضية فيديريكو دي ماركو وحولها داخل الشباك في الدقيقة 65.

وقتل خواكين كوريا اللقاء وأنهى على حظوظ بنفيكا بتسجيل ثالث الأهداف بتسديدة رائعة في الدقيقة 78 والتي ارتطمت في القائم قبل أن تسكن الشباك.

وحرم القائم الأيسر لأونانا بنفيكا من هدف رائع في الدقيقة 82 بتسديدة من ديفيد نيريس.

ونجح أنتونيو سيلفا في تسجيل هدف بنفيكا الثاني بعدما حول ركلة حرة في الدقيقة 86 داخل الشباك برأسية رائعة.

واستمر هجوم بنفيكا رغم ضعف حظوظه في الدقائق الأخيرة.

وسجل بيتر موسى هدفا في الثواني الأخيرة ليخطف التعادل لبنفيكا قبل صافرة النهاية.

ثأر من الجار

صعد فريق إنتر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة منذ بداية الألفية.

وكانت المرة الأخيرة التي صعد فيها إنتر إلى نصف النهائي، حقق وقتها اللقب في عام 2010.

ويسعى إنتر للثأر من جاره ميلان الذي أقصاه من نصف النهائي في موسم 2002 - 2003.

وودع إنتر وقتها البطولة رغم التعادل ذهابا وإيابا ولكن بأفضلية التسجيل خارج الأرض وهي القاعدة التي تم إلغائها في الوقت الحالي.

ومنذ لقب 2010 وصل إنتر إلى ربع النهائي مرة واحدة في النسخة التالية بـ 2011 ولكن ودع وقتها من أمام شالكة.

عقدة بنفيكا

استمرت عقدة بنفيكا بعدم التأهل إلى نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا منذ بلوغ نهائي نسخة 1990.

وحصد بنفيكا وصافة لقب نسخة 1990 ومنذ ذلك التوقيت لم ينجح الفريق في الوصول إلى نصف النهائي.

وبذلك ودع بنفيكا منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة منذ وصافة بطولة 1990.

ويودع بنفيكا المسابقة من ربع النهائي للمرة الثانية على التوالي.

رقم باريلا

بات باريلا ثالث لاعبي إنتر تسجيلا ذهابا وإيابا في مواجهة إقصائية في دوري أبطال أبطال أوروبا.

ويعتبر أول لاعب يسجل لإنتر ذهابا وإيابا منذ ديان ستانكوفيتش الذي سجل ضد أياكس في ثمن نهائي نسخة 2005 - 2006.

بينما كان كريستيان فييري أول لاعب من إنتر يسجل ذهابا وإيابا وكان ذلك أمام فالنسيا في ربع نهائي نسخة 2002 - 2003.