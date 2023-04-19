استراحة الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (1) (0) المحلة.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

فيوتشر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الأربعاء لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وتبدأ المباريات في التاسعة والربع مساءً وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش × فيوتشر

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نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة جوزيف جوناثان تمر أعلى العارضة

ق 21: أحمد عاطف يسجل هدفا يُلغي بداعي التسلل.

ق 13: تغيير اضطراري أول بمشاركة أحمد متعب بدلا من إسلام محارب.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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البنك الأهلي × حرس الحدود

نهاية الشوط الأول

ق 22: جووول أووول في اللقاء.. عرضية من محمد هلال يودعها محمود سيد برأسية.

ق 13: بطاقة صفراء لأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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فاركو × غزل المحلة

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول أووول في اللقاء.. أحمد فؤاد يتابع تسديدة ارتدت من يد أحمد ميهوب ويسجل هدف التقدم لفاركو

ق 19: تسديدة من رزقي حمرون من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء يتصدى لها ميهوب على مرتين.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

غزل المحلة الدوري المصري طلائع الجيش فاركو فيوتشر
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