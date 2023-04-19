استراحة الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (1) (0) المحلة.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الأربعاء لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.

وتبدأ المباريات في التاسعة والربع مساءً وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش × فيوتشر

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: تسديدة جوزيف جوناثان تمر أعلى العارضة

ق 21: أحمد عاطف يسجل هدفا يُلغي بداعي التسلل.

ق 13: تغيير اضطراري أول بمشاركة أحمد متعب بدلا من إسلام محارب.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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البنك الأهلي × حرس الحدود

نهاية الشوط الأول

ق 22: جووول أووول في اللقاء.. عرضية من محمد هلال يودعها محمود سيد برأسية.

ق 13: بطاقة صفراء لأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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فاركو × غزل المحلة

نهاية الشوط الأول

ق 43: جووول أووول في اللقاء.. أحمد فؤاد يتابع تسديدة ارتدت من يد أحمد ميهوب ويسجل هدف التقدم لفاركو

ق 19: تسديدة من رزقي حمرون من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء يتصدى لها ميهوب على مرتين.

بداية اللقاء

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.