استراحة الدوري المصري - الطلائع (0) (0) فيوتشر.. فاركو (1) (0) المحلة.. نهاية الشوط الأول
الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 21:13
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات اليوم الأربعاء لحساب الجولة 26 من الدوري المصري.
وتبدأ المباريات في التاسعة والربع مساءً وتذاع عبر قنوات أون تايم سبورتس.
طلائع الجيش × فيوتشر
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: تسديدة جوزيف جوناثان تمر أعلى العارضة
ق 21: أحمد عاطف يسجل هدفا يُلغي بداعي التسلل.
ق 13: تغيير اضطراري أول بمشاركة أحمد متعب بدلا من إسلام محارب.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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البنك الأهلي × حرس الحدود
نهاية الشوط الأول
ق 22: جووول أووول في اللقاء.. عرضية من محمد هلال يودعها محمود سيد برأسية.
ق 13: بطاقة صفراء لأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.
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فاركو × غزل المحلة
نهاية الشوط الأول
ق 43: جووول أووول في اللقاء.. أحمد فؤاد يتابع تسديدة ارتدت من يد أحمد ميهوب ويسجل هدف التقدم لفاركو
ق 19: تسديدة من رزقي حمرون من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء يتصدى لها ميهوب على مرتين.
بداية اللقاء
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.