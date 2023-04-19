الاستقبال سيليق بالأشقاء.. تفاصيل مكالمة الخطيب مع رئيس الرجاء

أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالا هاتفيا اليوم مع عزيز بدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي أكد خلاله على ترحيب النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بنادي الرجاء الشقيق في بلده الثاني.

وِأشار الخطيب، حسب الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن البعثة المغربية سوف تلقى كل اهتمام ورعاية وتوفير كافة سبل الراحة، في إطار العلاقة الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية في المغرب.

ويثمن مجلس إدارة النادي ما لاقاه فريق الأهلي من مساندة كبيرة وتشجيع رائع من الجماهير المغربية الشقيقة أثناء مشاركته بكأس العالم للأندية في فبراير الماضي.

وشدد الخطيب في حواره الودي مع رئيس نادي الرجاء على الاستعداد لتلبية كافة طلبات بطل المغرب، والعمل على راحة البعثة المغربية.

وأنه سيكون هناك استقبالا يليق بالأشقاء عند الوصول إلى مطار القاهرة، وتمنى رئيس الأهلي أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بعراقة الناديين الكبيرين والبلدين الشقيقين مصر والمغرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أمام الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

وتأهل الأهلي بصفته وصيفا للمجموعة الثانية برصيد 10 نقاط خلف صنداونز الجنوب إفريقي.

وتصدر الرجاء المجموعة الثالثة برصيد 16 نقطة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تلعب المباراة يوم السبت 22 أبريل الجاري.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على استاد القاهرة الدولي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4، وتايم سبورت الأرضية.

طاقم التحكيم

وأعلن كاف عن تولي الحكم السوداني محمود علي إسماعيل إدارة مباراة الذهاب، ويعاونه مواطنه محمد عبد الله إبراهيم، وكذلك أحمد عبد الرازق من جيبوتي.

والحكم الرابع هو الحاج ألاو من تشاد.

وللفيديو الثنائي هيثم قيراط من تونس والحاج ماليك سامبا من السنغال.

وسبق للحكم السوادني أن أدار مباراة واحدة للأهلي أمام سيمبا التنزاني وانتهت بخسارة الأحمر بهدف.

وفي مباراة العودة التي تقام في المغرب يقودها الحكم الليبي معتز إبراهيم، ويعاونه مواطنه عطية عيسى، وخليل حساني من تونس، وأحمد عبد الرازق حكما رابعا من ليبيا.

والغاني دانيال لاريا للفيديو ويعاونه الكيني بيتر واويرو.

وتعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي مكررة من الموسم الماضي حيث لعب الفريقين أيضا في دور الثمانية ونجح الأحمر في التأهل.