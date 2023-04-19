الإعلان عن القرار النهائي في شكوى إلتشي ضد برشلونة بشأن مشاركة جافي

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفض شكوى إلتشي ضد برشلونة بشأن عدم قانونية مشاركة جافي.

وفاز برشلونة على إلتشي 4-0 في الجولة 27 للدوري الإسباني يوم 4 أبريل الماضي.

وتقدّم إلتشي بشكوى بعد المباراة ضد برشلونة بحجة عدم صحة مشاركة جافي الذي تم إلغاء قيده في الفريق الأول قبل المباراة.

وأوضحت لجنة المسابقات، وفقًا لصحيفة "أس" الإسبانية، أنه لم يتم إلغاء رخصة اللاعب بالرغم من عودته للفريق الرديف.

وكان برشلونة قد جدد عقد جافي وسجّله في الفريق الأول بفترة الانتقالات الشتوية.

لكن المحكمة الرياضية الإسبانية أقرت بعدم صحة قيد اللاعب بسبب تجاوز برشلونة لسقف الرواتب.

ليعود جافي للرقم 30 والفريق الرديف، مما يعني عدم تسجيل عقده الاحترافي مع الفريق الأول.

جافي (18 عامًا) شارك في 41 مباراة هذا الموسم مع برشلونة، سجل خلالها هدفين وصنع 6.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، بفارق 11 نقطة عن مطارده ريال مدريد.