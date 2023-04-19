ذا أثليتك: مانشستر سيتي يحاول التخلص من الشرط الجزائي لـ هالاند.. وموقف اللاعب

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 11:47

كتب : FilGoal

هدف إرلينج هالاند مع مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي

يسعى نادي مانشستر سيتي للتخلص من الشرط الجزائي الموجود في عقد النرويجي إرلينج هالاند.

وانضم هالاند لصفوف مانشستر سيتي بداية الموسم الحالي حتى صيف 2027.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية، فإن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عقد جديد لـ هالاند مع إلغاء الشرط الجزائي الموجود في عقده.

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وأوضحت التقارير ان عقد المهاجم النرويجي يتضمن بندا يسمح له بالرحيل مقابل 150 مليون جنيه إسترليني بداية من صيف 2024.

وأشارت التقارير إلى أن البند كان مرتبطا بوجه التحديد بمستقبل بيب جوارديولا مدرب الفريق ولكن الإسباني مدد تعاقده حتى صيف 2025 ما يفتح الباب أمام استمرار هالاند.

الشبكة الأمريكية ذاتها ذكرت أن هالاند منفتح على عقد محادثات مع مانشستر سيتي بشأن تعديل عقده على الرغم من طموحه ورغبته الشديدة في اللعب بقميص ريال مدريد.

صحيفة "آس" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن ريال مدريد أعاد التخطيط للتعاقد مع هالاند في صيف 2024، وسيعمل على استغلال الشرط الجزائي الذي يسمح له بالرحيل عن حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأشارت إلى أن ريال مدريد يرغب في تجديد عقد كريم بنزيما لموسم جديد على أن يتم التعاقد مع هالاند في الموسم التالي.

وينتهي تعاقد بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري ويحق له الانتقال بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

هالاند مهاجم مانشستر سيتي حقق إنجازا كبيرا بمعادلة رقم محمد صلاح جناح ليفربول كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد بمشاركة 20 فريقا في البريميرليج.

وسجل هالاند الهدفين الثاني والثالث لمانشستر سيتي أمام ليستر سيتي في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 3-1 علىملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك وصل إرلينج هالاند إلى الهدف رقم 32 هذا الموسم وهو نفس رقم محمد صلاح في موسم 2017-2018.

صاحب الـ 22 عاما احتاج إلى 28 مباراة ليصل لهذا الرقم، مقابل 36 لمحمد صلاح.

وسجل هالاند 47 هدفا خلال 40 مباراة في جميع المسابقات بموسمه الاول مع مانشستر سيتي.

مانشستر سيتي ريال مدريد هالاند
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