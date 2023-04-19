كاميرا في الجول - أقدم من دوريات عربية عريقة.. دورة ميت رومي في الدقهلية تشعل الأجواء

الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 10:44

كتب : محمد يحيى

دورة ميت رومي

منذ حوالي نصف قرن، تقام دورة ميت رومي في دكرنس محافظة الدقهلية بشكل سنوي خلال شهر رمضان.

واحدة من أعرق الدورات الرمضانية، تعد أقدم من دوريات عربية عديدة، ولم تتوقف طوال هذه السنوات إلا في 2011 و2020 فقط.

FilGoal.com تحوّل إلى الدلتا المصرية وتابع دورة ميت رومي عن كثب، وقدّم لكم التقرير التالي.

دكرنس ميت رومي الدقهلية دورة ميت رومي
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