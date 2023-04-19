فرج عامر: شكوى سموحة بشأن مشاركة كهربا كأنها لم تكن
الأربعاء، 19 أبريل 2023 - 02:08
كتب : FilGoal
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل جديدة بشأن شكوى ناديه بخصوص مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في مباراة الفريقين.
وتقدم نادي سموحة بشكوى لاتحاد الكرة بشأن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" خلال لقاء الأهلي رغم إيقافه وطالب بالحصول على الـ 3 نقاط. (طالع التفاصيل)
وقال رئيس نادي سموحة عبر قناة Etc": " اعتبروا خطاب شكوى سموحة بشأن مشاركة كهربا كأنه لم يكن، حدث خطأ من إداري كرة القدم بالفريق لدينا وهو حريص على مصلحة النادي وظن أنه شارك بصورة غير قانونية".
وأضاف عامر "خطاب سموحة إلى اتحاد الكرة خطأ حميد وهو غير مقصود، ونحن نعلم أن الأهلي تم إبلاغه بالشكوى منذ ساعتين بينما كهربا شارك أمامنا أمس فبالتالي الأمر في غير محله".
وأوضح "من المفترض أن ندفع 10 آلاف جنيه مقابل الشكوى ولكن لن نفعل ذلك وبالتالي ستكون شكوى كأن لم تكن، وسنبلغهم بذلك".
وشدد "سحب الشكوى لأن ميولي أهلاوية؟ هذا غير صحيح أنا مسؤول عن سموحة ويأتي نادي سموحة أولا وثانيا وعاشرا، لو كانت الشكوى في محلها كنت سأدافع عنها حتى النهاية".
وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 2-0 لحساب الجولة 26 من الدوري بفضل هدفي محمد شريف وكهربا.
ماذا حدث؟
أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم الثلاثاء، يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.
وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".
وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".
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