فرج عامر: شكوى سموحة بشأن مشاركة كهربا كأنها لم تكن

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تفاصيل جديدة بشأن شكوى ناديه بخصوص مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي في مباراة الفريقين.

وتقدم نادي سموحة بشكوى لاتحاد الكرة بشأن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" خلال لقاء الأهلي رغم إيقافه وطالب بالحصول على الـ 3 نقاط. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس نادي سموحة عبر قناة Etc": " اعتبروا خطاب شكوى سموحة بشأن مشاركة كهربا كأنه لم يكن، حدث خطأ من إداري كرة القدم بالفريق لدينا وهو حريص على مصلحة النادي وظن أنه شارك بصورة غير قانونية".

وأضاف عامر "خطاب سموحة إلى اتحاد الكرة خطأ حميد وهو غير مقصود، ونحن نعلم أن الأهلي تم إبلاغه بالشكوى منذ ساعتين بينما كهربا شارك أمامنا أمس فبالتالي الأمر في غير محله".

وأوضح "من المفترض أن ندفع 10 آلاف جنيه مقابل الشكوى ولكن لن نفعل ذلك وبالتالي ستكون شكوى كأن لم تكن، وسنبلغهم بذلك".

وشدد "سحب الشكوى لأن ميولي أهلاوية؟ هذا غير صحيح أنا مسؤول عن سموحة ويأتي نادي سموحة أولا وثانيا وعاشرا، لو كانت الشكوى في محلها كنت سأدافع عنها حتى النهاية".

وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 2-0 لحساب الجولة 26 من الدوري بفضل هدفي محمد شريف وكهربا.

وشارك كهربا في اللقاء أساسيا وسجل هدف الأهلي الثاني في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب. وقال مصدر من رابطة الأندية في وقت سابق لـ FilGoal.com : "الرد على شكوى سموحة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي هو الرفض". وأوضح "مشاركة كهربا سليمة وقانونية لأن قرارات لجنة الانضباط تم تفعيلها بداية من اليوم الثلاثاء بعد الإعلان الرسمي عنها". وأكمل "كهربا حاليا لاعب موقوف. ولا يحق له المشاركة في المباريات بداية من السوبر المحلي". وأتم "الحالة الوحيدة لمشاركة اللاعب هو تقديمه لطعن أمام لجنة التظلمات ويتم قبوله وإعلان ايقاف تنفيذ عقوبات الانضباط لحين الفصل في الاستئناف".

ماذا حدث؟

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم الثلاثاء، يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".

وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".

وأكد مصدر من اتحاد كرة القدم لـFilGoal.com أن الاتحاد أبلغ الأهلي بعقوبة كهربا. وقال المصدر لـFilGoal.com: "أبلغنا الأهلي بعقوبة كهربا الثلاثاء من خلال خطاب رسمي مرسل للنادي". وتابع "لم نعلن عن العقوبة لأنها خطابات رسمية بين الاتحاد والأندية والإعلان عنها ليس من مسؤوليتنا". كذلك كشف مصدر من لجنة الانضباط لـFilGoal.com أن اللجنة أصدرت عقوبتها ضد كهربا يوم الأحد الماضي وتم إبلاغ اتحاد الكرة بها. وقال المصدر لـFilGoal.com: "عقوبة كهربا تم إصدارها يوم الأحد الماضي والإعلان عنها بشكل رسمي ليس من مسؤولية اللجنة وأبلغنا اتحاد الكرة بالعقوبة ليخطر بها الأهلي ويعلن عنها رسميا". وأضاف "العقوبة هي إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي".

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