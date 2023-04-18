خبر في الجول - سموحة يطالب بأحقية حصوله على نقاط مباراة الأهلي بسبب كهربا

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 21:20

كتب : حامد وجدي

الأهلي - سموحة - كهربا

تقدم نادي سموحة بشكوى لاتحاد الكرة بشأن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" خلال لقاء الأهلي رغم إيقافه وطالب بالحصول على الـ 3 نقاط.

وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 2-0 لحساب الجولة 26 من الدوري بفضل هدفي محمد شريف وكهربا.

وشارك كهربا في اللقاء أساسيا وسجل هدف الأهلي الثاني في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

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وينشر FilGoal.com نص خطاب سموحة لاتحاد الكرة لاحتساب النقاط الـ 3 الخاصة بالمباراة لصالحه.

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ماذا حدث؟

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".

وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".

وأكد مصدر من اتحاد كرة القدم لـFilGoal.com قبل قليل أن الاتحاد أبلغ الأهلي بعقوبة كهربا.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أبلغنا الأهلي بعقوبة كهربا قبل قليل اليوم الثلاثاء من خلال خطاب رسمي مرسل للنادي".

وتابع "لم نعلن عن العقوبة لأنها خطابات رسمية بين الاتحاد والأندية والإعلان عنها ليس من مسؤوليتنا".

كذلك كشف مصدر من لجنة الانضباط لـFilGoal.com أن اللجنة أصدرت عقوبتها ضد كهربا يوم الأحد الماضي وتم إبلاغ اتحاد الكرة بها.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عقوبة كهربا تم إصدارها يوم الأحد الماضي والإعلان عنها بشكل رسمي ليس من مسؤولية اللجنة وأبلغنا اتحاد الكرة بالعقوبة ليخطر بها الأهلي ويعلن عنها رسميا".

وأضاف "العقوبة هي إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي".

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