خبر في الجول - سموحة يطالب بأحقية حصوله على نقاط مباراة الأهلي بسبب كهربا

تقدم نادي سموحة بشكوى لاتحاد الكرة بشأن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" خلال لقاء الأهلي رغم إيقافه وطالب بالحصول على الـ 3 نقاط.

وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 2-0 لحساب الجولة 26 من الدوري بفضل هدفي محمد شريف وكهربا.

وشارك كهربا في اللقاء أساسيا وسجل هدف الأهلي الثاني في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

وينشر FilGoal.com نص خطاب سموحة لاتحاد الكرة لاحتساب النقاط الـ 3 الخاصة بالمباراة لصالحه.

ماذا حدث؟

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".

وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".