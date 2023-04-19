بيولي: الكل نظر لنا على أننا المستضعفين

تذكر ستيفانو بيولي بداية مشواره الأوروبي مع ميلان حتى الوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تأهل ميلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 2007 بعدما تعادل إيابا 1-1 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وقال بيولي لشبكة ميدياست الإيطالية: "رحلتنا الأوروبية بدأت منذ مباراة ريو أفي البرتغالي، الكل نظر لنا على أننا المستضعفين، لدينا قلب كبير، نريد المواصلة وأهنئ جميع اللاعبين".

وتأهل ميلان منذ موسمين من الدور التمهيدي للدوري الأوروبي بعد ركلات ترجيح ماراثونية مع ريو أفي البرتغالي، ومن ثم تأهل لدوري الأبطال موسمين متتاليين تحت قيادة بيولي.

وعن هوية منافسه أجاب قائلا: "يبدو أننا سنواجه إنتر، فازوا في الذهاب، وسنخوض مباراتان صعبتان، مواجهة مثيرة ورائعة في دوري الأبطال، لا نريد التوقف الآن".

وانتصر إنتر في البرتغال على بنفيكا بنتيجة 2-0 قبل لقاء الإياب على ملعب جوسيبي مياتزا.

وعن كونه أول مدرب يقود ميلان لنصف النهائي بعد غياب دام 16 عاما قال: "كان لدينا أفضلية صغيرة بفضل نتيجة 1-0، اخترنا أن نتراجع أكثر للخلف وألا نمنحهم المساحات حيث يمكنهم تدميرنا".

وتابع "في الشوط الثاني كان علينا التمرير بشكل أفضل، لكن العديد من هؤلاء اللاعبين لم يقترب من قبل من نصف نهائي دوري الأبطال، رأيت تضحية ضخمة من اللاعبين، نثق في بعضنا البعض وطريقة لعبنا ضد نابولي سببت مشاكل في كل المباراتين لكننا فزنا بالقلب والطاقة والإيمان".

وأتم "أنا سعيد من أجل الجماهير التي شجعتنا رغم كل ما سار، وفخور بامتلاك جماهير مثلهم".

وينتظر ميلان الفائز من لقاء إنتر وبنفيكا لمعرفة هوية منافسه في نصف نهائي دوري الأبطال.

وبات ميلان الفريق الوحيد الذي لم يخسر من نابولي على ملعب مارادونا، إذ فاز في الدوري 4-0 ثم فرض التعادل بدوري الأبطال.