رابطة الأندية لـ في الجول: شكوى سموحة ضد كهربا مرفوضة.. ومشاركته سليمة وقانونية

أوضح مصدر من رابطة الأندية المصرية نتيجة شكوى نادي سموحة حول مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي في مباراة الفريقين.

وتقدم نادي سموحة بشكوى لاتحاد الكرة بشأن مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" خلال لقاء الأهلي رغم إيقافه وطالب بالحصول على الـ 3 نقاط. (طالع التفاصيل)

وانتصر الأهلي على سموحة بنتيجة 2-0 لحساب الجولة 26 من الدوري بفضل هدفي محمد شريف وكهربا.

وشارك كهربا في اللقاء أساسيا وسجل هدف الأهلي الثاني في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

وقال مصدر من رابطة الأندية لـ FilGoal.com: "الرد على شكوى سموحة بشأن مشاركة كهربا مع الأهلي هو الرفض".

وأوضح "مشاركة كهربا سليمة وقانونية لأن قرارات لجنة الانضباط تم تفعيلها بداية من اليوم الثلاثاء بعد الإعلان الرسمي عنها".

وأكمل "كهربا حاليا لاعب موقوف. ولا يحق له المشاركة في المباريات بداية من السوبر المحلي".

وأتم "الحالة الوحيدة لمشاركة اللاعب هو تقديمه لطعن أمام لجنة التظلمات ويتم قبوله وإعلان ايقاف تنفيذ عقوبات الانضباط لحين الفصل في الاستئناف".

ماذا حدث؟

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا من اتحاد كرة القدم اليوم الثلاثاء، يبلغه خلاله بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "تلقت إدارة النادي اليوم مكاتبة من اتحاد الكرة، متضمنة قرارات صادرة بحق النادي الأهلي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم كهربا، وتمت إحالة الملف إلى اللجنة القانونية بالنادي لدراسة الموقف كاملًا".

وأضاف الأهلي "بالإضافة إلى رفع توصية إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقرر له الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الأربعاء".