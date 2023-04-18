ليست وتر أكيليس.. جراحة ناجحة لـ ليساندرو مارتينيز

خضع ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد لعملية جراحية ناجحة في القدم بعدما تعرض للإصابة أمام إشبيلية.

ليساندرو مارتينيز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتعرض المدافع الأرجنتيني للإصابة أمام إشبيلية في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

وأجرى مايتينيز الجراحة بعدما تعرض للكسر في مشط القدم، وذلك بعد أن أثبتت الأشعة والفحوصات عدم تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيليس.

ونشر المدافع الأرجنتيني صورة له بعد الجراحة معلقا عليها: "كل شيء على سار على ما يرام، الحمد لله وشكرا على كل رسائل الدعم التي وصلتني الآن أنا أركز على التعافي من الإصابة".

وأعلن مانشستر يونايتد غياب مارتينيز عن الفترة المتقبية من الموسم الجاري، على أن يعود في الموسم المقبل.

وسقط مارتينيز مصابا في مواجهة يونايتد وإشبيلية التي أقيمت اليوم الخميس بدون تدخل من أي لاعب واضطر لاعبو الفريق الإسباني لحمله للخارج.

وبعدها ظهر مارتينيز وهو يبكي أثناء حمله من قبل الجهاز الطبي والمسعفين.

وتعادل مانشستر يونايتد مع إشبيلية بهدفين لمثلها في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي في ملعب أولد ترافورد.

وانضم ليساندرو إلى يونايتد قادما من أياكس الصيف الماضي.

ويعد اللاعب المتوج بكأس العالم 2022 أحد العناصر الأساسية ليونايتد بعدما خاض مع الفريق 44 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا.