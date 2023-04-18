أرسنال يقترب من استعادة زينتشينكو أمام ساوثامبتون

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 18:00

كتب : FilGoal

أولكساندر زينتشينكو ظهير أيسر أرسنال

اقترب أولكساندر زينتشينكو ظهير أيسر أرسنال من العودة للمشاركة من جديد مع فريقه في الدوري الإنجليزي أمام ساوثامبتون.

وغاب زينتشينكو عن مباراة أرسنال الماضية أمام وست هام يونايتد للإصابة، والتي تعادل فيها المدفعجية بهدفين لكل فريق.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن أرسنال متفائل بعودة زينتشينكو للمشاركة أمام ساوثامبتون رغم عدم اكتمال تعافيه بشكل كامل.

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وفضل أرسنال عدم الدفع باللاعب الأوكراني أمام وست هام من أجل الحفاظ عليه وعدم تفاقم إصابته.

وشارك بدلا منه اللاعب الاسكتلندي كيران تيرني في تعادل أرسنال الثاني على التوالي.

وغاب زينتشينكو عن أرسنال خلال 12 مباراة هذا الموسم بسبب إصابات متنوعة.

وانضم زينتشينكو لصفوف أرسنال بداية الموسم الجاري قادما من مانشستر سيتي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

أرسنال يتصدر الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

أما ساوثامبتون يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة.

أرسنال الدوري الإنجليزي
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