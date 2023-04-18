مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أبلغنا الأهلي بعقوبة كهربا منذ قليل.. والإعلان ليس مسؤوليتنا

أبلغ اتحاد كرة القدم النادي الأهلي بالعقوبة الموقعة على محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر من قبل لجنة الانضباط.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "أبلغنا الأهلي بعقوبة كهربا قبل قليل من خلال خطاب رسمي مرسل للنادي".

وأضاف "لم نعلن عن العقوبة لأنها خطابات رسمية بين الاتحاد والأندية والإعلان عنها ليس من مسؤوليتنا".

وكان مصدر من لجنة الانضباط كشف لـFilGoal.com أن اللجنة أصدرت عقوبتها ضد كهربا يوم الأحد الماضي وتم إبلاغ اتحاد الكرة بها.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عقوبة كهربا تم إصدارها يوم الأحد الماضي والإعلان عنها بشكل رسمي ليس من مسؤولية اللجنة وأبلغنا اتحاد الكرة بالعقوبة ليخطر بها الأهلي ويعلن عنها رسميا".

وأضاف "العقوبة هي إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي".

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