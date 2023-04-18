مصدر من لجنة الانضباط لـ في الجول: أصدرنا عقوبة كهربا يوم الأحد وأبلغنا بها اتحاد الكرة

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 16:35

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - كهربا

كشف مصدر مسؤول من داخل لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم عن إصدار عقوبة ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي قبل عدة أيام.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال المصدر لـFilGoal.com: "عقوبة كهربا تم إصدارها يوم الأحد الماضي والإعلان عنها بشكل رسمي ليس من مسؤولية اللجنة وأبلغنا اتحاد الكرة بالعقوبة ليخطر بها الأهلي ويعلن عنها رسميا".

وأضاف "العقوبة هي إيقاف لمدة 12 مباراة وتغريم اللاعب مليون جنيه، وتغريم الأهلي 200 ألف جنيه وتحذيره من تكرار الجمهور للسباب الجماعي".

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وأكمل "اللائحة التي تم تداولها بشأن العقوبات ليست تابعة للجنة الانضباط بل هي لائحة لجنة المسابقات، أما لائحة لجنة الانضباط منفصلة واسمها لائحة الانضباط والقيم والمبادئ وبها جميع النصوص القانونية التي بناء عليها يتم إصدار العقوبات".

وشدد "كهربا اعترف في نص التحقيقات أنه قام بهذه الواقعة ولذلك فيما يخص طلب الأهلي بوجود خبير لدراسة صحة المقطع تم رفضه وأبلغنا الأهلي بذلك".

وشرح "قرارات اللجنة نافذة فور صدورها وتطبق بشكل فوري والتظلم على العقوبة أمر يخص لجنة التظلمات التي لها لوائح مختلفة".

وواصل "القرار الإداري الصادر بعزل مرتضى منصور من منصبه المسؤول عن تنفيذه وزير الرياضة وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرار وبالتالي أصدرنا العقوبة ضد مرتضى منصور بصفته رئيس نادي الزمالك حتى هذه اللحظة".

وأتم تصريحاته "عقوبة مرتضى منصور منع من حضور المباريات وممارسة أي نشاط رياضي لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف جنيه".

الأهلي اتحاد الكرة كهربا لجنة الانضباط
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