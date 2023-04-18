عودة الحكم المساعد الذي اعتدى بالضرب على روبرتسون لإدارة مباريات الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 15:49

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون

سيعود الحكم المساعد قسطنطين هاتزيداكيس الذي اعتدى بالضرب على أندي روبرتسون مدافع ليفربول في لقاء أرسنال، لإدارة المباريات في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن هاتزيداكيس سيكون ضمن طاقم تحكيم لقاء ليدز يونايتد وليستر سيتي الثلاثاء المقبل.

ويتولى قسطنطين مهمة مساعدة حكم الفيديو الرئيسي، كحكم مساعد للفيديو.

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وقرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عدم اتخاذ أي إجراءات ضد هاتزيداكيس عقب تعديه بالضرب بالمرفق على الظهير الأيسر لليفربول قب نهاية الشوط الأول من مواجهة أرسنال.

وكان الاتحاد الإنجليزي قرر إيقاف الحكم المساعد لنهاية التحقيقات.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تصريحات للحكم المساعد الذي قال: "أتطلع للعودة للتواجد في تحكيم المباريات".

وواصل "لقد ساعدت الاتحاد الإنجليزي في التحقيق وناقشت الأمر مباشرة مع روبرتسون في محادثة مفتوحة وإيجابية".

وأتم قسطنطين هاتزيداكيس تصريحاته "لم يكن في نيتي بالتأكيد التعدي على أي شخص ولهذا سحبت ذراعي مباشرة واعتذرت له".

فيما قال الاتحاد الإنجليزي إنه توصل لقراره عقب مراجعة شاملة لجميع الأدلة.

وأضاف في بيانه "تضمنت عملياتنا الشاملة مراجعة البيانات التفصيلية من ليفربول ولجنة الحكام بالإضافة لزوايا متعددة من لقطات الفيديو فيما يتعلق بالحادث والظروف المحيطة به".

ونال روبرتسون بطاقة صفراء مع نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 2-1 لاعتراضه على أداء الحكام.

وأظهرت الكاميرات توجه روبرتسون نحو الحكم المساعد للحديث معه، قبل أن يرفع الأخير مرفقه في وجه قائد منتخب اسكتلندا.

وتعادل أرسنال أمام مضيفه ليفربول بهدفين لكل طرف في ملعب أنفيلد بالجولة 30 للدوري الإنجليزي.

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