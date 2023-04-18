مانشستر سيتي يطلب تطوير ملعب الاتحاد وزيادة سعة استيعابه للجماهير

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 15:26

كتب : FilGoal

استاد الاتحاد ملعب مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي التقدم بطلب رسمي لمجلس مدينة مانشستر لتطوير ملعب الاتحاد وزيادة سعة استيعابه للجماهير.

وأشار النادي إلى أن خطة تطوير الملعب تهدف لأن يحصل كل مشجع على أفضل تجربة ممكنة.

وأتى الطلب بعد ختام مشاورات النادي التي عقدت منذ يوم 28 فبراير الماضي وحتى 26 مارس والتي تم دعوة المشجعين خلالها لمشاركة ملاحظاتهم حول المفاهيم والتصاميم المقترحة.

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وتشمل خطة تطوير الملعب زيادة مدرج علوي إضافي للمدرج الشمالي مما يزيد سعة الملعب إلى 60 ألف مشجع.

وسيتم إنشاء ساحة مغطاة بسعة 3000 شخص تحتوي على مجموعة متنوعة من منافذ الطعام والشراب ومتجر جديد للنادي ومتحف وفندق بسعة 400 سرير.

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عملية التطوير تتيح للنادي الاسثتمار في 300 مليون جنيه إسترليني من خلال المشروع الذي سيستغرق ثلاث سنوات لإكماله ويقدم 2600 وظيفة.

داني ويلسون العضو المنتدب قال في تصريحات عبر موقع النادي:" كما هو الحال مع جميع عمليات تطوير الأندية فإن ضمان فائدة مجتمعنا المحلي هو أولوية رئيسية ونعتقد أن هذه المقترحات ستوفر فرصا اقتصادية واجتماعية طويلة الأجل بناء على أعمال التجديد التي تقدمها مجموعة سيتي في شرق مانشستر منذ عام 2008".

ويتسع ملعب الاتحاد حاليا إلى 53 ألف مشجع وافتتح في عام 2002.

وكان الملعب قد تم تجديده وزيادة سعته الجماهيرية عام 2014 مقابل 112 مليون جنيه إسترليني بعد أن كان يتسع لـ 44 ألف مشجع.

مانشستر سيتي ملعب الاتحاد
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