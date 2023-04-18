جوتا: المباريات المقبلة ستكون صعبة للغاية لكننا متمسكون بالأمل

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 14:38

كتب : FilGoal

ليدز - ليفربول

يدرك ديوجو جوتا مهاجم ليفربول مدى صعوبة مهمة فريقه في التأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل في ظل اشتداد المنافسة في الدوري الإنجليزي.

ليفربول حقق فوزا عريضا على مضيفه ليدز يونايتد بنتيجة 6-1 لكنه يتواجد في المركز الثامن بجدول الدوري.

وقال جوتا في تصريحات لموقع ناديه: "ليفربول بحاجة إلى الإيمان من أجل التقدم في جدول الترتيب بالأسابيع المتبقية، ما دام الأمر ممكنًا نحن بحاجة إلى الإيمان".

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وأضاف البرتغالي "لا يمكننا فعل هذا إلا من خلال الفوز بالمباريات بالتأكيد، كان الفوز الكاسح على ليدز خطوة في الاتجاه الصحيح".

ورفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن، بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع.

علما بأن أصحاب المراكز الـ4 الأولى يتأهلون لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والخامس إلى الدوري الأوروبي، فيما يلعب صاحب المركز السادس في مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتابع "أعتقد أننا حققنا هذا الموسم نتائج رائعة وانتصارات رائعة ولكننا لم نحقق الاستمرارية المطلوبة، لذا نأمل هذه المرة أن نفوز بكل المباريات المقبلة".

وشدد "نعلم أن كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة، ومع المباريات الختامية يصبح الأمر أصعب، يقدم الجميع كل ما لديه وتكون المنافسة أشد، لكننا نحب نذلك".

وعن شعوره بالعودة إلى التهديف مجددا، أوضح "كان شعورًا رائعًا، لأنني كمهاجم أريد التسجيل وليس فقط صناعة الأهداف كما كنت أفعل هذا الموسم. أتمنى أن استمر على هذا المنوال".

وفاز ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد 6-1 في ملعب إيلاند رود، بالجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وسجّل أهداف ليفربول: كودي جاكبو، محمد صلاح (هدفين)، ديوجو جوتا (هدفين)، داروين نونيز. فيما سجّل لويس سينيستيرا هدف ليدز الوحيد.

ويعد ذلك الفوز هو الأكبر في تاريخ ليفربول على ملعب ليدز يونايتد بمختلف المسابقات والمباريات الرسمية.

وترجع أول مواجهة بين الفريقين إلى عام 1924، وخلال 99 عامًا لم يفز ليفربول بنتيجة مماثلة في ملعب ليدز يونايتد.

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