كلوب: قدمنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم أمام ليدز

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد شهدت العديد من اللحظات الرائعة التي قدمها الحمر خلال الفوز 6-1.

وفاز ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد 6-1 في ملعب إيلاند رود، بالجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سجلنا ثلاثة أهداف على الأقل بسبب الضغط المضاد على المنافس، وهو أمر مفيد بشكل كبير".

وأضاف "الهدف الشخصي الثاني لمحمد صلاح جاء من لعبة رائعة، مرر ديوجو جوتا الكرة لأندي روبرتسون ومنه إلى كودي جاكبو الذي لعب الكرة إلى صلاح. كان ذلك جيدا حقا".

وتابع "كان هناك الكثير من اللحظات الرائعة في هذه المباراة، أكثر لقطة استمعت بها كانت في الدقيقة 92، فقدنا الكرة ووجدت أربعة لاعبين منّا يطاردون لاعب ليدز".

وواصل "أعتقد أن هذا هو أساس المباراة كلها، قدمنا أفضل مباراة هذا الموسم في الضغط المضاد، وربما في الاستحواذ كذلك".

وسجّل أهداف ليفربول: كودي جاكبو، محمد صلاح (هدفين)، ديوجو جوتا (هدفين)، داروين نونيز. فيما سجّل لويس سينيستيرا هدف ليدز الوحيد.

وأبدى كلوب سعادته بعودة ديوجو جوتا للتهديف بعد غياب طويل، وأوضح "شارك جوتا في الكثير من اللحظات المهمة بالمباراة واستعاد الكرة وصنع أول أهداف صلاح في اللقاء".

وعن عودة لويس دياز للمباريات، قال "هذا مهم للغاية. إنه يفتقر إلى إيقاع المباريات الآن وهذا أمر طبيعي، في جلسات التدريب لا يمكنك أن تصل إلى أفضل مستوياتك، لذلك نحاول الآن إعادته إلى مستواه المعهود خطوة بخطوة".

وأردف المدرب الألماني "من الجيد رؤيته يلعب، لقد افتقدناه لفترة طويلة، لذلك من الجيد رؤيته يشارك مرة أخرى".

واستمر "لا أعرف أين سينتهي بنا المطاف هذا الموسم، يعتمد الأمر بشكل كبير على نتائج جميع الفرق الأخرى. طالما هناك فرق أمامنا في الجدول يمكنهم الفوز في جميع المباريات، طالما أننا لا نلعب معهم، يمكنهم الفوز في كل المباريات دون أن نكون قادرين على فعل أي شيء"

وأتم "لا أفكر في المركز الذي سننهي فيه الدوري، أريد فقط أن نلعب أفضل كرة قدم ممكنة ونفوز بالمباريات ونرى كيف سينتهي الأمر".

ورفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن، بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع.

ويعد ذلك الفوز هو الأكبر في تاريخ ليفربول على ملعب ليدز يونايتد بمختلف المسابقات والمباريات الرسمية.

وترجع أول مواجهة بين الفريقين إلى عام 1924، وخلال 99 عامًا لم يفز ليفربول بنتيجة مماثلة في ملعب ليدز يونايتد.