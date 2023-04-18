كلوب: قدمنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم أمام ليدز

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 12:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليدز - ليفربول

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول أن مباراة فريقه ضد ليدز يونايتد شهدت العديد من اللحظات الرائعة التي قدمها الحمر خلال الفوز 6-1.

وفاز ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد 6-1 في ملعب إيلاند رود، بالجولة 31 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "سجلنا ثلاثة أهداف على الأقل بسبب الضغط المضاد على المنافس، وهو أمر مفيد بشكل كبير".

أخبار متعلقة:
جماهير نابولي تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ميلان ليلة المباراة مدافع برينتفورد: فوجئت بقوة صلاح.. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية كادينا كوبي: إضراب محتمل لحكام الدوري الإسباني بسبب الانتقادات والعداونية ضدهم

وأضاف "الهدف الشخصي الثاني لمحمد صلاح جاء من لعبة رائعة، مرر ديوجو جوتا الكرة لأندي روبرتسون ومنه إلى كودي جاكبو الذي لعب الكرة إلى صلاح. كان ذلك جيدا حقا".

وتابع "كان هناك الكثير من اللحظات الرائعة في هذه المباراة، أكثر لقطة استمعت بها كانت في الدقيقة 92، فقدنا الكرة ووجدت أربعة لاعبين منّا يطاردون لاعب ليدز".

وواصل "أعتقد أن هذا هو أساس المباراة كلها، قدمنا أفضل مباراة هذا الموسم في الضغط المضاد، وربما في الاستحواذ كذلك".

وسجّل أهداف ليفربول: كودي جاكبو، محمد صلاح (هدفين)، ديوجو جوتا (هدفين)، داروين نونيز. فيما سجّل لويس سينيستيرا هدف ليدز الوحيد.

وأبدى كلوب سعادته بعودة ديوجو جوتا للتهديف بعد غياب طويل، وأوضح "شارك جوتا في الكثير من اللحظات المهمة بالمباراة واستعاد الكرة وصنع أول أهداف صلاح في اللقاء".

وعن عودة لويس دياز للمباريات، قال "هذا مهم للغاية. إنه يفتقر إلى إيقاع المباريات الآن وهذا أمر طبيعي، في جلسات التدريب لا يمكنك أن تصل إلى أفضل مستوياتك، لذلك نحاول الآن إعادته إلى مستواه المعهود خطوة بخطوة".

وأردف المدرب الألماني "من الجيد رؤيته يلعب، لقد افتقدناه لفترة طويلة، لذلك من الجيد رؤيته يشارك مرة أخرى".

واستمر "لا أعرف أين سينتهي بنا المطاف هذا الموسم، يعتمد الأمر بشكل كبير على نتائج جميع الفرق الأخرى. طالما هناك فرق أمامنا في الجدول يمكنهم الفوز في جميع المباريات، طالما أننا لا نلعب معهم، يمكنهم الفوز في كل المباريات دون أن نكون قادرين على فعل أي شيء"

وأتم "لا أفكر في المركز الذي سننهي فيه الدوري، أريد فقط أن نلعب أفضل كرة قدم ممكنة ونفوز بالمباريات ونرى كيف سينتهي الأمر".

ورفع ليفربول رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثامن، بفارق 9 نقاط عن نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع.

ويعد ذلك الفوز هو الأكبر في تاريخ ليفربول على ملعب ليدز يونايتد بمختلف المسابقات والمباريات الرسمية.

وترجع أول مواجهة بين الفريقين إلى عام 1924، وخلال 99 عامًا لم يفز ليفربول بنتيجة مماثلة في ملعب ليدز يونايتد.

محمد صلاح يورجن كلوب ديوجو جوتا ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مدافع برينتفورد: فوجئت بقوة صلاح.. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية ثنائية صلاح تقود ليفربول لفوز لم يحدث على ليدز طوال 99 عاما وداعا فاولر وفان بيرسي وجيجز.. صلاح أفضل هداف "أعسر" في تاريخ الدوري الإنجليزي انتهت في الدوري الإنجليزي - ليدز يونايتد (1) (6) ليفربول.. فوز تاريخي تشكيل ليفربول - كلوب بنفس القوام الأساسي أمام ليدز.. وعودة دياز بعد 190 يوما سكاي: ريال مدريد ينافس تشيلسي على ناجيلسمان تقرير: ثقة ملاك مانشستر يونايتد في عدم البيع تتزايد
أخر الأخبار
ظهير أيمن الرجاء يتعرض لتمزق عضلي قبل مواجهة الأهلي 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
الهلال يستعد الدوسري ويفقد حارسه قبل مواجهة النصر في دربي الرياض 28 دقيقة | السعودية
كلوب: قدمنا أفضل مباراة لنا هذا الموسم أمام ليدز 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: ميلان مهتم بالتعاقد مع جرينوود 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
جماهير نابولي تستخدم حيلة تقليدية لإزعاج لاعبي ميلان ليلة المباراة ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدافع برينتفورد: فوجئت بقوة صلاح.. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية ساعة | الدوري الإنجليزي
سبورت: جيمس رودريجيز قد ينتقل للدوري البرازيلي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الأهلي (2) (13-15) (2) الزمالك.. الأبيض بطل الدوري 2 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 3 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) (25-22) (1) الأهلي 4 القضاء الإداري يقضي بعزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك