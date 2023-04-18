مدافع برينتفورد: فوجئت بقوة صلاح.. إنه أحد أفضل اللاعبين الذين واجهتهم

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 11:58

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بن مي

انهال بن مي مدافع برينتفورد، بالإشادة على محمد صلاح نجم ليفربول الذي عاد للتألق الليلة الماضية.

وسجّل صلاح ثنائية في فوز ليفربول العريض على ليدز يونايتد بنتيجة 6-1 مساء الإثنين.

وقال بن مي خلال حلوله ضيفًا على شبكة "سكاي سبورتس": "صلاح لاعب مذهل، ربما أحد أفضل اللاعبين، وبالتأكيد أحد أفضل اللاعبين الذين لعبت أمامهم".

وأضاف: "إنه يعمل بجد لأجل الفريق بأكمله، وهذا ما يعجبني بخصوص صلاح".

وتابع: "كما أن الدفاع أمامه صعب للغاية في المواجهات الفردية، يمكنه التحرك في أي اتجاه".

وأتم: "أتذكر أنني في أول مرة لعبت أمامه، اقتربت منه للاتحام معه، وقد فوجئت للغاية بقوته الجسدية".

مي (33 عامًا) سبق له تمثيل مانشستر سيتي، وليستر سيتي، وبيرنلي، قبل أن ينضم إلى برينتفورد مطلع الموسم الجاري.

المدافع الإنجليزي التقى بـ صلاح في 9 مباريات مختلفة، ولم يخرج فائزًا إلا مرتين.

لكن من جانبه، لم يعرف صلاح طريق الشباك خلال مواجهاته مع بن مي إلا مرة وحيدة في مباراة بين ليفربول وبيرنلي منذ 5 مواسم.

وبات صلاح صاحب أكثر عدد من الأهداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ووصل صلاح مساء الإثنين إلى 107 هدفًا بقدمه اليسرى السحرية.

وبالتالي تجاوز صلاح أسطورة ليفربول، روبي فاولر، الذي سجل 105 هدفًا بقدمه اليسرى في المسابقة.

ويأتي روبن فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق في المركز الثالث برصيد 94 هدفًا.

ثم الويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد برصيد 83 هدفًا، ويحل الجزائري رياض محرز خامسًا برصيد 65 هدفًا.

ورفع صلاح رصيده إلى 15 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وسجل صلاح 6 أهداف في آخر 7 مباريات شارك فيها بالدوري الإنجليزي.

صلاح برينتفورد الدوري الإنجليزي
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