تقييم صلاح أمام ليدز من الصحف الإنجليزية

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليدز - ليفربول

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ليدز يونايتد مرتين، ضمن فوز كاسح لفريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على مضيفه ليدز يونايتد 6-1 في ملعب إيلاند رود، بالجولة 31 للدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ليدز حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 8 و9 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ8.7 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

كما حقق المدافع ترينت ألكسندر أرنولد متوسط التقييم نفسه.

وبات صلاح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في تاريخ الدوري الإنجليزي بنسخته الحديثة منذ انطلاقه عام 1992.

وبالتالي تجاوز صلاح أسطورة ليفربول، روبي فاولر، الذي سجل 105 هدفًا بقدمه اليسرى في المسابقة.

ويأتي روبن فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق في المركز الثالث برصيد 94 هدفًا.

ثم الويلزي ريان جيجز أسطورة مانشستر يونايتد برصيد 83 هدفًا، ويحل الجزائري رياض محرز خامسًا برصيد 65 هدفًا.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجاري وصل إلى 26 هدفا في مختلف المسابقات.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 297 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 182 هدفا وصنع 74 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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